DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele für 2025 dürften erreicht worden sein, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Das Rekordquartal aus dem Vorjahr lege allerdings eine hohe Hürde. Die Ziele für 2026 erwartet er eher konservativ./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 22,80EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jan Koch
Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 27
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
