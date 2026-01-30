UBS stuft STMicro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Quartalszahlen habe der Halbleiterkonzern Hinweise geliefert, dass der Geschäftszyklus Fahrt aufnehme, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 23,85EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



