UBS stuft STMicro auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den jüngsten Quartalszahlen habe der Halbleiterkonzern Hinweise geliefert, dass der Geschäftszyklus Fahrt aufnehme, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/nas
Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 23,85EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.
