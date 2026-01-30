BERENBERG stuft H&M auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für H&M von 138 auf 135 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Anstieg der Preise bei dem Textilkonzern adressiere zwar ihre langjährigen Sorgen wegen des harten Wettbewerbs, schrieb Anne Critchlow in ihren Rückblick auf die Jahreszahlen vom Donnerstagabend. Wegen wohl weiter langer Lieferzeiten dürfte die Umsatz- und Margenvolatilität in den kommenden Quartalen aber anhalten./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 16,65EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anne Critchlow

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 138

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

