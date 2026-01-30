    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEOTRONICS AktievorwärtsNachrichten zu CEOTRONICS
    CEOTRONICS: Rüstungsauftrag in Zahlen deutlich sichtbar

    Nach Einschätzung der Analysten Daniel Grossjohann und Roger Becker von BankM unterstreichen die Halbjahreszahlen der CEOTRONICS AG die positive operative Entwicklung des Unternehmens. Sie sehen ein intaktes strukturelles Wachstum und halten die Aktie im Vergleich zu anderen Werten aus dem Defense-Sektor weiterhin für günstig bewertet.

    Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) habe mit dem vorgelegten Halbjahresbericht 2025/26 die vorläufigen KPIs (u.a. Umsatz € 34,2 Mio.: +61,6%) bestätigt; das H1-EBITDA (€ 6,77 Mio.;+193,6%) sowie das H1-EBIT (€ 5,81 Mio.; +287,1%) haben hierbei eine starke Skalierung gezeigt. Die Effizienz der Fertigung zeige sich auch im Umsatz pro Mitarbeiter, der um 51,1% angestiegen sei. In Bezug auf den Auftragsbestand (€ 39,6 Mio.; -43,9%) zeige der 30.11.25 nicht das gesamte Bild – denn das dritte SmG-Los sei erst zwei Wochen nach dem Bilanzstichtag vergeben worden. Der Auftragsbestand zum 16. Januar 2026 (€ 75,8 Mio.; +13,3%) gebe eine Indikation auf das finanzielle Volumen der Beauftragung (von 50k SmG-Einheiten).

    Das strukturelle Wachstum der CEOTRONICS sei intakt, die Umsätze würden internationaler und mit einem KGV von rund 24 (2025/26e) sei CEOTRONICS im Vergleich mit Aktien aus dem Verteidigungssektor weiterhin eher günstig.

    Die Gleichgewichtung der aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse von SMC-Partner BankM resultiere in einem Fairen Wert von € 19,10.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.01.2026, 10:23 Uhr)

