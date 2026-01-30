BARCLAYS stuft ABB LTD auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 46 auf 51 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst George Featherstone sprach am Donnerstagabend nach den Zahlen von einem "elektrisierenden Jahresende" - in Anspielung auf das Geschäft der Schweizer. Der sehr starke Auftragseingang habe "gute Vibes" hinsichtlich KI zurückgebracht. Die positive Kursreaktion sei gerechtfertigt, es gebe allerdings bessere Anlagealternativen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 72,47EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: George Featherstone
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 51
Kursziel alt: 46
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
