Western Digital Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 30.01.2026

Die Western Digital Aktie ist bisher um -6,71 % auf 220,03€ gefallen. Das sind -15,83 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Western Digital Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,71 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Western Digital ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, die Daten sichern, speichern und zugänglich machen. Das Unternehmen bietet Festplatten, SSDs und Speicherlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Rechenzentren an. Es ist einer der größten Hersteller weltweit, mit Konkurrenten wie Seagate, Samsung und Toshiba. Western Digital überzeugt durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio.

Obwohl die Western Digital Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +83,24 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um +10,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +53,38 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,13 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,75 % 1 Monat +49,47 % 3 Monate +83,24 % 1 Jahr +397,25 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 342 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,93 Mrd.EUR € wert.

Der Speicherchip-Hersteller SanDisk hat die Wall Street mit seinen Zahlen schockiert – im positiven Sinne! Die Aktie kennt weiterhin kein Halten mehr.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,95 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -0,92 %.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.