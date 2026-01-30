    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCK Hutchison Holdings AktievorwärtsNachrichten zu CK Hutchison Holdings
    Panama annulliert Hafenverträge von Hongkonger Konzern

    Foto: Arne Dedert - DPA

    PANAMA-STADT/PEKING (dpa-AFX) - Panamas Verfassungsgericht hat die Verträge eines Hongkonger Konzerns für den Betrieb zweier Häfen in dem für die Seefahrt wichtigen Panamakanal annulliert. Die Verträge für die Häfen in Balboa und Cristóbal seien verfassungswidrig, teilte die Behörde mit. Betreiber ist eine zum Konzern CK Hutchison gehörende Tochterfirma. Das Hongkonger Unternehmen hatte die Häfen seit 1997.

    Die Beteiligung des Hongkonger Unternehmens hatte im vergangenen Jahr für Streit mit der US-Regierung gesorgt, weil Präsident Donald Trump behauptet hatte, China habe Kontrolle über die wichtige Seehandelsroute in Lateinamerika. Trump drohte, den Kanal unter US-Kontrolle zu bringen.

    Zukunft unklar

    Die betroffene Tochterfirma Panama Ports Company erklärte, die Entscheidung des Gerichts stimme nicht mit den relevanten Gesetzen für den Vertrag überein. Chinas Außenamtssprecher Guo Jiakun sagte in Peking, die Volksrepublik werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Rechte und Interessen chinesischer Firmen zu schützen.

    Die höchstrichterliche Entscheidung dürfte Washington freuen. CK Hutchison kann dagegen nicht in Berufung gehen. Wie es für den Betrieb der Häfen genau weitergehen soll, ging aus der Mitteilung des Verfassungsgerichts nicht hervor. Damit dürfte sich ein Deal verzögern, mit dem der Konzern seine 43 Hafenbeteiligungen in insgesamt 23 Ländern, wozu auch die Häfen im Panamakanal gehören, verkaufen will.

    Was der Deal vorsieht

    Als Käufer gelten Berichten zufolge die US-Finanzfirma Blackrock zusammen mit der Terminal Investment Ltd. des italienischen Milliardärs und MSC-Gründers Gianluigi Aponte. Peking schaltete sich jedoch zwischenzeitlich in den Deal ein und begann mit einer Überprüfung. Noch im Dezember sagte das Handelsministerium, die Behörden überprüften den Verkauf in Übereinstimmung mit dem Gesetz. China wollte erreichen, dass die staatseigene Großreederei Cosco einen Hauptanteil an den zu verkaufenden Beteiligungen erhält.

    Der Panamakanal war Anfang des 20. Jahrhunderts von den USA erbaut worden, die Hoheit über die Kanalzone ging aber Ende 1999 vollständig zurück an Panama./jon/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CK Hutchison Holdings Aktie

    Die CK Hutchison Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,11 % und einem Kurs von 6,758 auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CK Hutchison Holdings Aktie um -1,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von CK Hutchison Holdings bezifferte sich zuletzt auf 26,43 Mrd..

    CK Hutchison Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5400 %.




