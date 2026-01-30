GOLDMAN SACHS stuft STMicro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22,60 auf 24,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schwäche im klassischen Geschäft mit Automobil-Halbleitern kompensiere der Chipkonzern durch Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) und Siliziumkarbid-Elemente (SiC), schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 23,81EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24,20

Kursziel alt: 22,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,20 € , was eine Steigerung von +2,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer