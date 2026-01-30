DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Franzosen sei erwartungsgemäß solide gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Resümee der Zahlen. Die Marktreaktion sei allerdings nicht wie erhofft ausgefallen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 77,49EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte