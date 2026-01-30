DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Franzosen sei erwartungsgemäß solide gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Resümee der Zahlen. Die Marktreaktion sei allerdings nicht wie erhofft ausgefallen./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 77,49EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

