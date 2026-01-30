DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BILFINGER auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn rechnet mit einem soliden Ende eines starken Jahres, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Industriedienstleisters Anfang März schrieb./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 122,4EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
