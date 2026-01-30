DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 5 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi erhöhte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht aufgrund der Chancen im Bereich humanoide Roboter./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 10,51EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9,20

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



