DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 155 auf 165 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ende des Jahres 2025 sei besser gewesen als gedacht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Tenor zum aktuellen Geschäft sei allerdings vorsichtiger. Die Mehrheit der Anleger warte wohl auf mehr Wachstumskonstanz der Schweden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 16,74EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 165
Kursziel alt: 155
Währung: SEK
Zeitrahmen: 12m
