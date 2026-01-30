DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft H&M auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 155 auf 165 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ende des Jahres 2025 sei besser gewesen als gedacht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Tenor zum aktuellen Geschäft sei allerdings vorsichtiger. Die Mehrheit der Anleger warte wohl auf mehr Wachstumskonstanz der Schweden./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 16,74EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 155

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

