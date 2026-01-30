UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe in einem soliden Schlussquartal 2025 die Erwartungen ein wenig übertroffen, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Zahlen hätten aber auch die zunehmende Bedeutung von Dupixent demonstriert, während es anderen Wachstumstreibern schwerfalle, einen nennenswerten Beitrag zu leisten./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 77,33EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

