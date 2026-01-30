DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3750 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe ihre Erwartungen im vierten Quartal und zweiten Halbjahr erfüllt, aber leicht unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Resümee der Zahlen. Die Aktien seien im historischen Vergleich enorm günstig, auch mit Blick auf den MSCI Europe./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 3.255EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.