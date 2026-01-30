ASTA Energy Solutions: Erfolgreicher Börsengang der AG
Mit einem erfolgreichen Börsendebüt in Frankfurt setzt die ASTA Energy Solutions AG ein starkes Signal für Wachstum, Innovation und ihren Beitrag zur globalen Energiewende.
- Die ASTA Energy Solutions AG hat am 30. Januar 2026 erfolgreich ihren Börsengang an der Frankfurter Börse im Prime Standard vollzogen.
- Insgesamt wurden rund 6,45 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 29,50 Euro platziert, was ein Gesamtplatzierungsvolumen von etwa 190 Millionen Euro ergibt.
- Die Emissionserlöse von rund 125 Millionen Euro sollen zur Beschleunigung des profitablen Wachstums des Unternehmens verwendet werden.
- ASTA ist ein führender Anbieter von Kupferkomponenten für Transformatoren und Generatoren und hat über 210 Jahre industrielle Erfahrung sowie mehr als 40 Patente.
- Der Börsengang wird als wichtiger Schritt zur Stärkung der Marktposition und zur Nutzung von Wachstumschancen im Bereich der Energiewende und Elektrifizierung angesehen.
- Die Erlöse aus dem Börsengang werden genutzt, um Produktionskapazitäten auszubauen und strategische Initiativen in zukunftsweisenden Technologien zu fördern.
