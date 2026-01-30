UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Das attraktive Wachstum der Bank spiegele sich bisher nicht im Aktienkurs wider, schrieb Johan Ekblom in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 24,97EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27,40

Kursziel alt: 27,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

