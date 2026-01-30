    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump nimmt Warsh als Fed-Chef - Rally bei Gold, Silber, Aktien vorbei?

    Weil Kevin Warsh als "hawkish" gilt, also stets vor dem Wiederauftauchen der Inflation warnte und daher im Gegensatz zu Trump vorsichtig mit den Zinsen umgehen

    Laut Medienberichten wird Trump Kevin Warsh als neuen Fed-Chef nominieren - Gold, Silber und Aktien daher unter Druck! Warum sind die Märkte unter Druck? Weil Kevin Warsh als "hawkish" gilt, also stets vor dem Wiederauftauchen der Inflation warnte und daher im Gegensatz zu Trump vorsichtig mit den Zinsen umgehen. Aber Warsh ist gleichzeitig im Umfeld von Finanzminister Bessent bestens vernetzt - und die Trump-Regierung würde mit ihm die Furcht der Märkte lindern, dass die Fed zum verlängerten Arm der Wünsche von Trump verkommt. Die Nominierung von Warsh wäre also Dollar-stabilisierend, gleichzeitig eine Dämpfung des Debasement-Trades, der Gold und Silber so stark hat nach oben laufen lassen..

    Hinweise aus Video:

    1. Goldpreis vor Korrektur? Rekordzuflüsse in Asien als Warnsignal

    2. Bitcoin-Kursrutsch: Droht jetzt der Fall auf 70.000 Dollar?

     

    Das Video "Trump nimmt Warsh als Fed-Chef - Rally bei Gold, Silber, Aktien vorbei?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Trump nimmt Warsh als Fed-Chef - Rally bei Gold, Silber, Aktien vorbei? Laut Medienberichten wird Trump Kevin Warsh als neuen Fed-Chef nominieren - Gold, Silber und Aktien daher unter Druck! Warum sind die Märkte unter Druck?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     