Trump nimmt Warsh als Fed-Chef - Rally bei Gold, Silber, Aktien vorbei?

Laut Medienberichten wird Trump Kevin Warsh als neuen Fed-Chef nominieren - Gold, Silber und Aktien daher unter Druck! Warum sind die Märkte unter Druck? Weil Kevin Warsh als "hawkish" gilt, also stets vor dem Wiederauftauchen der Inflation warnte und daher im Gegensatz zu Trump vorsichtig mit den Zinsen umgehen. Aber Warsh ist gleichzeitig im Umfeld von Finanzminister Bessent bestens vernetzt - und die Trump-Regierung würde mit ihm die Furcht der Märkte lindern, dass die Fed zum verlängerten Arm der Wünsche von Trump verkommt. Die Nominierung von Warsh wäre also Dollar-stabilisierend, gleichzeitig eine Dämpfung des Debasement-Trades, der Gold und Silber so stark hat nach oben laufen lassen..

Hinweise aus Video:

