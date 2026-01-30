Thyssenkrupp-Beschäftigte fordern Verzicht auf Dividende

Die Aktionäre sollen bei der Hauptversammlung über eine Dividende in Höhe von 15 Cent je Aktie entscheiden. Insgesamt will das Unternehmen 93 Millionen Euro ausschütten.

BOCHUM (dpa-AFX) - Vor der Hauptversammlung des Industriekonzerns Thyssenkrupp in Bochum haben mehrere hundert Beschäftigte bei einer Demonstration an die Aktionäre appelliert, auf eine Dividende zu verzichten. "Nach dem jüngsten Börsengang der Marine haben Aktionäre bereits überdurchschnittlich profitiert. Jetzt eine Dividende aus der Substanz auszuschütten, wäre wirtschaftlich falsch und ein fatales Signal", hieß es in einem Flugblatt der IG Metall.

Die IG Metall warf dem Unternehmen einen rücksichtslosen Umgang mit Beschäftigten vor. "Der Mensch gehört in den Mittelpunkt, nicht die Rendite", hieß es.

An der Demonstration nahmen auch Beschäftigte des Duisburger Stahlherstellers HKM teil, der vor einer ungewissen Zukunft steht. "Wir wollen endlich einen Sozialtarifvertrag", sagte Betriebsratschef Marco Gasse. HKM ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Stahlfirmen Thyssenkrupp Steel, Salzgitter und Vallourec und beschäftigt rund 3.000 Menschen. Laut IG Metall soll ein Sozialtarifvertrag regeln, wie der erwartete Personalabbau sozialverträglich gestaltet werden kann. Über ihn wird seit mehreren Monaten verhandelt./tob/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 45,12 auf Tradegate (30. Januar 2026, 10:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,21 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,98 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,99 %/-19,89 % bedeutet.



