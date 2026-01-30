    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKlassik Radio AktievorwärtsNachrichten zu Klassik Radio
    Klassik Radio AG übertrifft Prognosen: 22 % EBITDA, 11 % Umsatzplus

    Klassik Radio AG meldet für 2025 ein starkes Wachstum: Umsatz und EBITDA legen deutlich zu, getrieben von erfolgreichen Sendern und florierendem Live-Event-Geschäft.

    • Klassik Radio AG übertrifft die Ergebnisprognose für 2025 deutlich.
    • EBITDA steigt um 22 % auf ca. 2,35 Millionen Euro (Vorjahr: 1,93 Millionen Euro).
    • Konzernumsatz wächst um 11 % auf etwa 21,5 Millionen Euro (Vorjahr: 19,4 Millionen Euro).
    • Das Unternehmen wächst profitabel trotz herausfordernder Marktbedingungen.
    • Wachstumstreiber sind die Sender Klassik Radio, Beats Radio, Klassik Radio Plus und das Live-Event-Geschäft.
    • Die vorläufigen Zahlen sind ungeprüft; der testierte Konzernabschluss wird Ende Juni 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von Klassik Radio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,60 % im Minus.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
