Klassik Radio AG übertrifft Prognosen: 22 % EBITDA, 11 % Umsatzplus
Klassik Radio AG meldet für 2025 ein starkes Wachstum: Umsatz und EBITDA legen deutlich zu, getrieben von erfolgreichen Sendern und florierendem Live-Event-Geschäft.
- Klassik Radio AG übertrifft die Ergebnisprognose für 2025 deutlich.
- EBITDA steigt um 22 % auf ca. 2,35 Millionen Euro (Vorjahr: 1,93 Millionen Euro).
- Konzernumsatz wächst um 11 % auf etwa 21,5 Millionen Euro (Vorjahr: 19,4 Millionen Euro).
- Das Unternehmen wächst profitabel trotz herausfordernder Marktbedingungen.
- Wachstumstreiber sind die Sender Klassik Radio, Beats Radio, Klassik Radio Plus und das Live-Event-Geschäft.
- Die vorläufigen Zahlen sind ungeprüft; der testierte Konzernabschluss wird Ende Juni 2026 veröffentlicht.
Der Kurs von Klassik Radio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,60 % im
Minus.
+3,66 %
+9,68 %
+12,58 %
-1,18 %
-4,55 %
-24,32 %
-41,57 %
-53,42 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte