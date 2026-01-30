BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alex Sloane kappte am Donnerstagabend nach den Zahlen die Ergebnisprognose für 20026 aufgrund des etwas schwächeren Wachstums der Schweizer. Im Bereich Taste & Wellbeing sei es im vierten Quartal 2025 nicht ganz so gut gelaufen wie gedacht./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 3.261EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3650

Kursziel alt: 3900

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

