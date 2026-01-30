BARCLAYS stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alex Sloane kappte am Donnerstagabend nach den Zahlen die Ergebnisprognose für 20026 aufgrund des etwas schwächeren Wachstums der Schweizer. Im Bereich Taste & Wellbeing sei es im vierten Quartal 2025 nicht ganz so gut gelaufen wie gedacht./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 3.261EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 10:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 3650
Kursziel alt: 3900
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
