Heftige Korrektur: Gold crasht unter 5.000, Silber erlebt einen 17-%-Meltdown

Die neue Verkaufswelle wurde durch politische Signale aus Washington verstärkt. Marktteilnehmer rechnen zunehmend damit, dass Kevin Warsh zum nächsten Fed-Vorsitzenden nominiert wird. Der US-Dollar reagierte sofort, während auch die Renditen zehnjähriger Treasuries anzogen. Da Gold in US-Dollar gehandelt wird, führte die Dollarstärke zu zusätzlichem Verkaufsdruck. Richard Hunter von Interactive Investor sprach von einer Gegenbewegung, die viele kalt erwischte: "Die Abkehr vom Handel mit dem 'abgewerteten' Dollar, der zuvor Anzeichen einer Verfestigung zeigte, war für Anleger, die aktiv nach sicheren Alternativen gesucht haben, eine Überraschung."

Die Rallye bei Gold und Silber hat am Freitag einen scharfen Dämpfer erlebt. Nachdem Gold am Donnerstag noch auf einem neuen Rekord-Schlusskurs von 5.318,40 US-Dollar endete und intraday über 5.500 US-Dollar gestiegen war, drehte der Markt abrupt. Am Freitag rutscht Gold um mehr als 7 Prozent ab und fällt zeitweise auf unter 5.000 US-Dollar. Silber wurde noch härter getroffen und fällt um mehr als 17 Prozent auf unter 100 US-Dollar, nachdem es am Vortag noch über 114 US-Dollar geschlossen hatte.

Auch Währungsstrategen von ING sehen Warsh als möglichen Einflussfaktor. Er sei ein marktfreundlicher Kandidat mit hawkischem Hintergrund, was die Erwartung an weniger aggressive Zinssenkungen stärkt – ein Szenario, das typischerweise den US-Dollar stützt und Edelmetalle belastet.

Trotz des Rücksetzers hat die Gold-Rallye der vergangenen Wochen die Erwartungen führender Banken weiter nach oben getrieben. JPMorgan hält einen Anstieg bis 8.500 US-Dollar für möglich, und Goldman Sachs hob sein Jahresendziel auf 5.400 US-Dollar an – ein Niveau, das Gold zuletzt bereits übertroffen hatte. Silber bleibt aufgrund der industriellen Nachfrage ebenfalls langfristig stark unterstützt.

Für die kommenden Sitzungen warnen Strategen vor einer entscheidenden technischen Phase. Michael Brown von Pepperstone betonte: "Natürlich sind 5.000 US-Dollar/Unze für Gold und 100 US-Dollar/Unze für Silber wichtige 'Grenzen', während, offen gesagt, eine seitwärts gerichtete Entwicklung und eine eher langweilige Entwicklung über einige Tage hinweg wahrscheinlich das konstruktivste Signal wäre, das der Markt derzeit bieten könnte."

Damit bleibt der Markt angespannt: Der Rückfall markiert keine Trendwende, aber eine überfällige Konsolidierung – gesteuert von Dollarbewegungen, Fed-Spekulationen und extrem heiß gelaufenen Charts.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



