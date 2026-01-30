Länderdaten deuten auf wieder angestiegene Inflation

Letztlich ist es eine einfache Logik und die Antwort auf die Frage "was wäre Bayer ohne den Glyphosat-Klagen-Mühlstein um den Hals wert?".





Die Bewertung der Bayeraktie wird ohne die Glyphosat-Thematik tatsächlich schwieriger, weil es mehr Faktoren und Nuancierungen gibt, die zuvor schlichtweg weitaus weniger in's Gewicht gefallen sind.





Persönlich bin ich der Meinung, dass Bayer in einem gleichbleibenden Marktumfeld und ohne die Glyphosat-Klagen selbst bei operativ etwas schlechterem Geschäft als zuletzt im Kurs in den niedrigen 60ern zu bewerten wäre.

Nach oben sind dann die optimistischeren Szenarien (alle neuen Medikamente zünden tatsächlich und zügig zum Blockbusterstadium, weitere Kostensenkungen, Schuldenabbau schneller als gedacht, usw.). Da ist dann nach oben auch eine 8 vorn denkbar.





Diese Rechnung stellen sicherlich nicht nur wir an.





PS: wie schnell es nach oben geht, ist mir dabei eigentlich egal. Entscheidend ist, was der SC gegen Ende Juni sagt. Je schneller wir bis dahin nach oben laufen, desto eher gibt es auch mal Rücksetzer. Ruhig und geduldig bleiben zahlt sich hier aus.