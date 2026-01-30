UBS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Bei den Erträgen rechnet er im zweiten Halbjahr mit einer Beschleunigung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 33,02EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
