Analysten sehen Uran am Wendepunkt

Der Uranmarkt könnte nach Einschätzung von Analysten in eine Phase eintreten, in der sich Nachfrage und Angebot dauerhaft auseinanderentwickeln. Experten sehen den Markt an einem Wendepunkt: Sollte die Nachfrage nach dem Energierohstoff Uran weiter zunehmen, während neue Förderkapazitäten nur langsam entstehen, könnten die Preise in den kommenden Jahren deutlich reagieren.

Die Analysten verorten die aktuelle Dynamik in einer „zweiten Nuklear-Renaissance“. Gemeint ist ein Umfeld, in dem mehrere Faktoren gleichzeitig auf die Nachfrage wirken. Genannt werden einerseits globale energiepolitische Rahmenbedingungen, andererseits der steigende Strombedarf – unter anderem durch große Technologieunternehmen, die ihre Rechenzentren ausbauen. In Summe sieht die Bank einen mehrjährigen Nachfragezyklus, der den Uranmarkt länger prägen könnte als kurzfristige Schwankungen.

