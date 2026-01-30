    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Operativer Gewinn bei Bosch bricht um fast die Hälfte ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Bosch verzeichnet 45% Rückgang beim Ebit 2022.
    • Operatives Ergebnis fiel auf 1,7 Milliarden Euro.
    • Gewinnrückgang erneut im Vergleich zum Vorjahr.
    GERLINGEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Bosch hat im vergangenen Jahr erneut erheblich weniger Gewinn gemacht. Nach vorläufigen Zahlen ging das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um gut 45 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen in Gerlingen bei Stuttgart mitteilte./jwe/DP/men



