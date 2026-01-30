Comelit Group S.p.A. Deutschland / Comelit stärkt seine Präsenz in ...

Grevenbroich (ots) - Die Comelit Group gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von 100 Prozent von Ritto bekannt, einer traditionsreichen deutschen Marke, die auf Türkommunikationssysteme für Wohn-, Zweck- und Gewerbegebäude spezialisiert ist. Damit setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs konsequent fort und erweitert sein Portfolio um eine der Referenzmarken im deutschen Markt.

Die strategische Transaktion verfolgt zwei zentrale Ziele: das Kerngeschäft der Comelit Group im Bereich Türkommunikation weiter zu festigen sowie den Marktanteil in Deutschland deutlich auszuweiten, wo die Gruppe seit vielen Jahren mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten ist.

Die Vereinbarung zur Übernahme der Marke Ritto von Schneider Electric wurde am 23. Januar 2026 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für Juli 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Closing-Bedingungen. Die Übernahme erfolgt vollständig aus Eigenmitteln und unterstreicht damit die finanzielle Stärke der Comelit Group sowie die Nachhaltigkeit ihres Wachstumskurses.



Die Marke Ritto wurde 1976 in Deutschland gegründet und zeichnet sich durch eine starke Markenidentität aus, die im deutschen Elektrohandwerk und Fachgroßhandel breite Anerkennung genießt. Mit einem Umsatz von über 13 Millionen Euro zählt Ritto heute zu den führenden Anbietern im deutschen Türkommunikationsmarkt und gilt als zweitbekannteste Marke in diesem Segment. Qualität und Zuverlässigkeit prägen die Lösungen von Ritto seit jeher und haben dazu beigetragen, dass sich die Marke bundesweit etabliert hat. Mit einer installierten Basis von mehr als fünf Millionen Wohneinheiten, umfassender Expertise, gewachsenen Kundenbeziehungen und fundiertem technologischem Know-how beabsichtigt Comelit, den Mehrwert für Kundinnen und Kunden gezielt weiterzuentwickeln - unter anderem durch Investitionen in die Erneuerung des Ritto-Produktportfolios sowie in exzellenten Service, gestützt auf über 70 Jahre Erfahrung der Comelit Group in den Bereichen Türkommunikation und Sicherheitstechnik.

" Diese Akquisition stellt einen strategisch sehr wichtigen Schritt für Comelit dar ", erklärt Edoardo Barzasi, CEO der Comelit Group. "Sie stärkt unsere Präsenz in Deutschland im Bereich Türkommunikation - unserem Kerngeschäft - und fügt sich konsequent in eine externe Wachstumsstrategie ein, die mit der langfristigen industriellen Vision der Gruppe im Einklang steht. Der Weg dorthin war lang und anspruchsvoll, ermöglicht uns heute jedoch einen zuversichtlichen Blick auf weitere Entwicklungsperspektiven."



Nach Abschluss der Transaktion wird Comelit die Verantwortung für das Ritto-Geschäft übernehmen und dessen zukünftige Entwicklung begleiten. Produktion und Marke bleiben dabei erhalten - ganz im Sinne von Kontinuität und Verlässlichkeit.



" Wir freuen uns sehr, diese bedeutende Marke in unser Portfolio aufzunehmen ", ergänzt Francesco Franchini, Deputy General Manager Sales & Marketing der Comelit Group. "Wir sind überzeugt, dass sich daraus starke Synergien und neue Wachstumschancen für unser Geschäft in Deutschland ergeben - einem Markt, der für Comelit seit jeher zu den strategischen Kernmärkten zählt."

Über COMELIT



Der 1956 im norditalienischen Val Seriana gegründete Konzern Comelit Group S.p.A. ist heute ein weltweit operierendes Sicherheitsunternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung von Video-Türsprechanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Videosicherheitssystemen, Hausautomation, Zutrittsmanagement sowie Brandmelde- und Evakuierungssystemen spezialisiert ist. Bis heute besinnt sich das Unternehmen auf seine starken Wurzeln und bleibt mit seinem Unternehmenshauptsitz seiner Gründungsstätte treu. In seiner globalen Organisationsstruktur ist Comelit mit 9 Tochtergesellschaften, 4 Repräsentanzen, 8 Forschungs- und Entwicklungszentren sowie einem Export in über 96 Länder vertreten. Mit einem Umsatz von über 178 Millionen Euro im Jahr 2023 beschäftigt die Gruppe mittlerweile mehr als 1.000 Mitarbeiter.



Das Unternehmen verschreibt sich einem Fokus auf Premium-Qualität und Funktionalität. Um diesen Standards nachzukommen, investiert Comelit kontinuierlich in seine Mitarbeiter, Technologien und Forschungsarbeit. Ziel ist, durch ansprechende, einfach zu installierende und fortschrittliche Lösungen zu einer besseren, einfacheren und smarteren Qualität des täglichen Lebens beizutragen. Dabei stehen neben Premium-Produkten auch höchste Ansprüche an Kundenservice und Beratungsleistung an oberster Stelle.

Gepaart werden die fortschrittlichen Lösungen mit zeitgemäßem Mailänder Design. In seiner Branche steht das Comelit Symbol für die italienische Kreativität und stilsichere Umsetzung funktionaler Lösungen. Zahlreiche hoch angesehene Auszeichnungen konnte Comelit besonders in den letzten Jahren erobern: Ein Beispiel hierfür ist die Video-Türstation "3one6 Sense" aus Edelstahl, die 2013 den Red Dot Design Award und im Folgejahr sowohl den Good Design Award als auch den Merlion Award für sich in Anspruch nehmen konnte.



Mehr zu Comelit: https://comelitgroup.de/



