ROUNDUP 2
Apple kämpft nach iPhone-Rekordquartal mit Chip-Engpässen
- Apple hat Chipengpässe nach Rekordquartal.
- iPhone-Umsatz stieg um 23% auf 85,3 Mrd. Dollar.
- Preiserhöhungen wegen Speicherchips könnten folgen.
(neu: Kursreaktion im 7. Absatz mit vorbörslichem US-Handel aktualisiert.)
CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple hat nach einem überraschend starken Rekordquartal für seine iPhones Probleme, genug Chips zu bekommen. Aktuell sei nicht absehbar, wie schnell die Lieferengpässe überwunden werden können, sagte Konzernchef Tim Cook. Im Weihnachtsquartal wuchs das iPhone-Geschäft im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 85,3 Milliarden Dollar.
Die "atemberaubende" Nachfrage nach Geräten der neuen Modellreihe habe die eigenen Erwartungen von Apple übertroffen, so dass man das Jahr mit nur noch geringen Lagerbeständen beendet habe, sagte Cook. Jetzt braucht Apple mehr Chipsysteme - aber bei den Fertigern gebe es "weniger Flexibilität" als sonst für zusätzliche Aufträge, stellte Cook fest.
Apple dürfte die rasende Nachfrage nach KI-Chips vor allem von Nvidia in die Quere kommen. Sie werden - genauso wie die Chipsysteme für iPhones und andere Computer-Technik von Apple - in Fabriken des taiwanischen Auftragsfertigers TSMC produziert, der an Kapazitätsgrenzen stößt.
Höhere Preise wegen teuren Speicherchips?
Der beschleunigte Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz treibt gerade auch die Preise für Speicherchips in die Höhe - die Apple ebenfalls in großen Mengen für seine Geräte braucht. Der Konzern ist bekannt dafür, langfristige Deals mit Zulieferern einzugehen. So hätten die Preiserhöhungen im vergangenen Quartal nur einen "minimale" Folgen für die Apple-Marge gehabt, sagte Cook. Im laufenden Vierteljahr werde der Effekt "etwas stärker" sein.
Ein Analyst fragte in der Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis, ob Apple auch die Preise erhöhen könnte, um die höheren Kosten aufzufangen. "Ich würde darüber nicht spekulieren wollen", antwortete Cook.
Rekordzahlen
Apple verdiente in den vergangenen drei Monaten unterm Strich gut 42 Milliarden Dollar (knapp 35,2 Mrd Euro). Das war ein Gewinnanstieg von knapp 16 Prozent im Jahresvergleich. Der Quartalsumsatz stieg ebenfalls um rund 16 Prozent auf 143,8 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellte Apple einen Erlöszuwachs zwischen 13 und 16 Prozent im Jahresvergleich in Aussicht.
Die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten. Auch das China-Geschäft kam nach zwischenzeitlicher Schwäche wieder in Schwung und wuchs im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 25,5 Milliarden Dollar. An der Börse sorgten die Zahlen zunächst für wenig Bewegung. Die Aktie lag am Freitag im vorbörslichen US-Handel mit 0,2 Prozent im Minus. Der Ausblick sei stark, werde jedoch von steigenden Kosten überschattet, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Michael Ng.
Rivalität zwischen Herstellern Samsung und Apple
Beim iPhone nennt der Konzern schon seit längerer Zeit keine Stückzahlen mehr. Es hieß aber, dass man im vergangenen Quartal die bisher besten Verkaufszahlen unter anderem in den USA, Westeuropa und China erlebt habe. Nach Berechnungen von Marktforschern stieß Apple im vergangenen Jahr den langjährigen Smartphone-Marktführer Samsung vom Thron.
Analyst Francisco Jeronimo vom Markforscher IDC betonte, dass Apple Skeptiker eines Besseren belehre, die an der Fähigkeit des Konzerns zweifelten, in einem gesättigten Smartphone-Markt prozentual zweistellige Wachstumsraten zu erzielen.
Einige Marktbeobachter hatten erwartet, dass die Verzögerungen bei einigen neuen KI-Funktionen von Apple eine größere Rolle für die Verbraucher spielen würden. Rivalen wie Google und Samsung warben unterdessen in den vergangenen Jahren immer stärker mit den KI-Fähigkeiten ihrer Smartphones./so/DP/zb/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 216,3 auf Tradegate (30. Januar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,43 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +47,56 %/+72,67 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Eine Unmenge interessanter Kommentare nach den Zahlen und zuletzt nach der Bloomberg news. Ich dachte mir, es läuft auf Google und Gemini hinaus, auch Perplexity war ja noch im Test neben anderen, und hat natürlich gut abgeschnitten, und auch gegen die einstweilen interne Lösung von Apple setzte sich Gemini klar durch, wie auch anders . . . Gemini stellte sich als der beste deal in summa aktuell für Apple heraus, Gemini ist in KI absolut vorne dabei, D. Ives meinte kurz vorher, Apple hat kaum eine andere Wahl jetzt, zu den 20 Milliarden USD könnten 10 Milliarden USD hinzukommen, wie das dann in antitrust Zusammenhängen demnächst aussehen könnte, hat man schon mal bei Copilot eruiert, OK, das hat Zeit, die Entscheidung von Tim ist klar richtig.—Was den Bloomberg-Artikel betrifft, da ist nicht viel mit Zusammenfassen, man braucht den ganzen Artikel, das ist die Grundlage für die Kommentare bisher und für weitere discussions.—Bringe gleich die Übersetzung in German :-)
Bloomberg
Apple Nears Deal to Pay Google Roughly $1 Billion a Year for Siri AI Model
(Bloomberg) – Apple plant, laut Insiderinformationen rund 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr für ein extrem leistungsstarkes KI-Modell mit 1,2 Billionen Parametern von Google (Alphabet Inc.) zu zahlen. Dieses Modell soll die lange angekündigte Überarbeitung des Sprachassistenten Siri unterstützen.
Nach einer umfassenden Evaluierungsphase finalisieren die beiden Unternehmen derzeit eine Vereinbarung, die Apple den Zugriff auf die Technologie von Google ermöglichen würde. Dies berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und anonym bleiben möchten, da die Verhandlungen vertraulich sind.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
Der iPhone-Hersteller setzt auf die Unterstützung von Google, um die zugrundeliegende Technologie von Siri neu aufzubauen und so den Weg für eine Reihe neuer Funktionen im nächsten Jahr zu ebnen. Die 1,2 Billionen Parameter des Google-Modells – ein Maß für die Komplexität der KI-Software – würden die Leistungsfähigkeit der aktuellen Apple-Modelle bei Weitem übertreffen.
Apple hatte zuvor die Nutzung anderer Modelle von Drittanbietern in Betracht gezogen. Nach Tests von Gemini, OpenAI’s ChatGPT und Anthropic’s Claude konzentrierte sich Apple Anfang des Jahres jedoch auf Google, wie Bloomberg damals berichtete. Ziel ist es, die Technologie als Übergangslösung zu nutzen, bis Apples eigene Modelle ausreichend leistungsfähig sind.
Die neue Siri soll voraussichtlich im nächsten Frühjahr erscheinen, wie Bloomberg berichtete. Da die Markteinführung noch Monate entfernt ist, könnten sich die Pläne und die Partnerschaft noch ändern. Sprecher von Apple und Google lehnten eine Stellungnahme ab.
Samsung nutzt den Google Gemini-Chatbot, um seine KI-Funktionen zu unterstützen. Fotograf: Yuki Iawmura/Bloomberg
Die Aktien beider Unternehmen stiegen am Mittwoch nach Bekanntwerden der Nachricht kurzzeitig auf Tageshöchststände. Die Apple-Aktie legte um weniger als 1 % auf 271,70 US-Dollar zu, während die Alphabet-Aktie um bis zu 3,2 % auf 286,42 US-Dollar stieg.
Das maßgeschneiderte Gemini-System stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber dem derzeit für die Cloud-basierte Version von Apple Intelligence verwendeten Modell mit 150 Milliarden Parametern dar. Dieser Schritt würde die Leistungsfähigkeit des Systems und seine Fähigkeit, komplexe Daten zu verarbeiten und Kontext zu verstehen, erheblich erweitern.
Das intern als Glenwood bezeichnete Projekt zur Verbesserung von Siri mithilfe eines Drittanbieter-Modells wird von Mike Rockwell, dem Entwickler des Vision Pro-Headsets, und Software-Chefingenieur Craig Federighi geleitet. Der neue Sprachassistent selbst, der für iOS 26.4 geplant ist, trägt den Codenamen Linwood.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Googles Gemini-Modell die Zusammenfassungs- und Planungsfunktionen von Siri übernehmen – die Komponenten, die dem Sprachassistenten helfen, Informationen zu synthetisieren und komplexe Aufgaben auszuführen. Einige Siri-Funktionen werden weiterhin Apples eigene Modelle nutzen.
Das Modell wird auf Apples eigenen Private Cloud Compute-Servern ausgeführt, wodurch sichergestellt wird, dass Benutzerdaten von der Google-Infrastruktur abgeschottet bleiben. Apple hat bereits KI-Server-Hardware für den Betrieb des Modells bereitgestellt.
Obwohl die Partnerschaft von großer Bedeutung ist, wird sie voraussichtlich nicht öffentlich beworben. Apple wird Google stattdessen als Technologiezulieferer im Hintergrund behandeln. Damit unterscheidet sich die Vereinbarung vom Safari-Browser-Deal der Unternehmen, der Google zur Standard-Suchmaschine machte.
Die Vereinbarung ist auch unabhängig von früheren Gesprächen über die direkte Integration von Gemini als Chatbot in Siri. Diese Gespräche standen sowohl 2024 als auch Anfang dieses Jahres kurz vor dem Abschluss, führten aber letztendlich nicht zu einer Implementierung. Die Partnerschaft integriert auch nicht die Google KI-Suche in Apples Betriebssysteme.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sagte Apple-CEO Tim Cook, dass Siri künftig möglicherweise weitere Chatbots anbieten könnte – über die aktuelle ChatGPT-Option hinaus.
Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das Gemini für seine KI-Funktionen nutzt: Auch Snap Inc. und mehrere andere große Unternehmen setzen auf Googles Vertex AI-Plattform. Für Apple bedeutet dieser Schritt jedoch ein Eingeständnis, im Bereich der KI ins Hintertreffen geraten zu sein und nun auf externe Technologie angewiesen zu sein, um den Rückstand aufzuholen.
Apple möchte Gemini dennoch nicht als langfristige Lösung verwenden. Obwohl das Unternehmen talentierte KI-Experten verliert – darunter den Leiter des Modellteams –, plant die Geschäftsführung, weiterhin neue KI-Technologien zu entwickeln und Gemini letztendlich durch eine eigene Lösung zu ersetzen, so Insider.
Zu diesem Zweck arbeitet das Modellteam des Unternehmens an einem cloudbasierten Modell mit einer Billion Parametern, das voraussichtlich bereits im nächsten Jahr für Verbraucheranwendungen verfügbar sein soll.
Die Apple-Führungskräfte sind überzeugt, ein ähnliches Qualitätsniveau wie das maßgeschneiderte Gemini-Angebot erreichen zu können. Google entwickelt Gemini jedoch kontinuierlich weiter, und das Aufholen wird nicht einfach sein.
Die Version Gemini 2.5 Pro führt die meisten Ranglisten für große Sprachmodelle, die Grundlage der generativen KI, an.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
Apple arbeitet außerdem weiterhin daran, Apple Intelligence und die neue Siri in China einzuführen. Aufgrund des langjährigen Verbots von Google-Diensten in China wird die lokalisierte Version der überarbeiteten Siri-Version voraussichtlich nicht auf Gemini basieren.
Die angepasste Version von Apple Intelligence wird interne Modelle sowie einen von der Alibaba Group Holding Ltd. entwickelten Filter verwenden. Diese Filterschicht würde die Inhalte im Auftrag der chinesischen Regierung anpassen, wie Bloomberg News Anfang des Jahres berichtete. Apple erwägt zudem eine Partnerschaft mit Baidu Inc. für seine KI-Angebote in China.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
OK, Warren hat erneut Apple-Aktien verkauft. Im Juni-Quartal 20 million Apple shares, bleiben einstweilen 280 Millionen Apple-Aktien mit über 64 Milliarden USD und weiterhin die größte Position im Portfolio.
Seit 2 Jahren hat W. Buffett Apple shares reduziert, so auch um die Liquidität von B.H. zu erhöhen, was aktuell dann insgesamt zu > 344 Milliarden USD cash führt, Ende Q II 2025.
Aus 9to5mac as of late, Buffett hat Apple und Tim Cook ausdrücklich gelobt. „Es ist mir etwas peinlich zu sagen, dass Tim Cook Berkshire viel mehr Geld eingebracht hat, als ich je verdient habe“, sagte Buffett Anfang des Jahres. „Niemand außer Steve hätte Apple gründen können, aber niemand außer Tim hätte es so entwickeln können wie er. Steve hat Tim als seinen Nachfolger ausgewählt, und er hat wirklich die richtige Entscheidung getroffen.“
Weiter 9to5mac, Buffett, 94, gab kürzlich bekannt, dass er Ende 2025 nach mehr als sechzig Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway in den Ruhestand gehen will. Buffetts Nachfolger, der 62-jährige Greg Abel, wird Ende des Jahres die CEO-Position übernehmen. In Reaktion auf Buffetts Ankündigung lobte Cook den legendären Investor überschwänglich.
„Es hat noch nie jemanden wie Warren gegeben, und unzählige Menschen, mich eingeschlossen, wurden von seiner Weisheit inspiriert“, schrieb Cook. „Es war eines der größten Privilegien meines Lebens, ihn zu kennen. Und es steht außer Frage, dass Warren Berkshire bei Greg in guten Händen hinterlässt.“
Also, wir haben ja auch die Tage schon konstatiert, dass Warren Gesamtmarktbedenken hatte, und stark in cash geht und mit neuen Investitionen etwas zurückhaltend ist, wie er ausdrücklich betont hat. Die Entwicklung des Marktes ist allerdings ziemlich dynamisch, siehe etwa Cook action und Apple-Anstieg zuletzt etc.—Cook macht zuletzt auch ein statement an die eigene Apple-Belegschaft, wie wichtig KI ist, und dass Apple leicht den Anschluss verlieren könnte, wenn sie jetzt nicht dranbleiben.—Mein Favorit im Ankauf ist weiter Perplexity, wobei es da auch etwas Kritik gibt, in terms of aggressives Abziehen von Infos, die New York Times und BBC drohten gar mit rechtlichen Schritten, P. hat gekontert, mit “mangelndem Internet-Verständnis in der Entwicklung” – der beiden, OK, ich bin da eher bei Perplexity, was sie gemacht haben war nicht illegal, verstieß aber gegen ausgegebene Richtlinien bezüglich KI. Mit ihrem Angebot Chrome zu kaufen für 34.5 billion USD wollen sie ihren Marktwert erhöhen, also Perplexity ist schon ziemlich stark, bin gespannt was Apple macht in dem Zusammenhang. Weiter im weekend LOL Schönen Sonntag
Apple ist im Jahr 2025 weiterhin ein führendes Unternehmen im Technologiesektor mit einer markanten Bewertung und stabilen Wachstumsperspektiven. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei ca. 229 USD, begleitet von einer Marktkapitalisierung von etwa 3,4 Billionen USD. Analysten prognostizieren für 2025 einen Umsatz von rund 415 Milliarden USD, was einem Wachstum von etwa 6,25% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA wird auf circa 146 Milliarden USD geschätzt, was ebenfalls ein solides Plus von 8,5% bedeutet, während der Nettogewinn mit etwa 109 Milliarden USD um rund 9,4% steigen soll. Die EBITDA-Marge wird auf etwa 35,16% und die Nettomarge auf rund 26% geschätzt, was die hohe Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.
Die Wachstumstreiber für Apple sind vor allem der Dienstleistungsbereich sowie neue technologische Innovationen. Während das Hardware-Geschäft, insbesondere bei Mac-Verkäufen, unter Preisdruck und Innovationsmangel leidet, wächst das Service-Segment (mit Produkten wie iCloud, App Store, Music und TV+) kräftig und sorgt für höhere Margen. Zudem befindet sich Apple am Beginn eines sogenannten "Superzyklus" mit neuen iPhone-Modellen (iPhone 17) und einer verstärkten Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Produkte und Dienstleistungen. Innovative Angebote wie das Mixed-Reality-Headset "Vision Pro" könnten weitere Wachstumspotenziale erschließen. Auch die Investition in die US-Produktion, die Apple Zollvorteile in einem geopolitisch herausfordernden Umfeld verschafft, wirkt unterstützend.
Analystenmeinungen bestätigen das positive Bild: So setzen Goldman Sachs und Wedbush Securities die Kursziele für Apple im Bereich von etwa 266 bis 270 USD und empfehlen die Aktie als "Kauf" bzw. "Outperform". Diese Einschätzungen basieren vor allem auf den starken Aussichten im Service- und KI-Bereich, trotz der kurzfristigen Herausforderungen im Hardware-Sektor.
Zusammenfassend bietet Apple trotz seiner bereits hohen Bewertung nach wie vor ein attraktives Investment mit starkem Fundament. Die künftigen Erträge werden vor allem durch Innovationen in Dienstleistungen und Technologie getrieben, während das traditionelle Hardwaregeschäft kurzfristigen Schwankungen ausgesetzt ist. Anleger sollten jedoch auch die hohen Bewertungen und die potenzielle Volatilität berücksichtigen.