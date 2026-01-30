    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch

    Wirtschaft - Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch
    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang seines operativen Gewinns verzeichnet.

    Das operative Ergebnis halbierte sich nahezu auf 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bosch-Chef Stefan Hartung bezeichnete das Jahr 2025 als schwierig und teils schmerzhaft. Der Konzern habe unter fehlenden Umsätzen, ungünstigen Währungseinflüssen und den Kosten für einen großangelegten Stellenabbau gelitten.

    Bosch plant, über 20.000 Stellen in Deutschland abzubauen, was die Bilanz des Unternehmens im vergangenen Jahr mit 2,7 Milliarden Euro belastet habe. Der Konzern sieht erst ab 2027 eine Besserung der Lage, jedoch nur in einzelnen Märkten. Im Unternehmensbereich Mobility stehe Bosch unter zunehmendem Konkurrenzdruck, während die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd blieben.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang seines operativen Gewinns verzeichnet.Das operative Ergebnis halbierte sich nahezu auf 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     