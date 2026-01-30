    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSignify AktievorwärtsNachrichten zu Signify

    AKTIE IM FOKUS

    Signify auf Neunmonatstief - JPMorgan: Massive Gewinnwarnung

    • Signify-Aktien fallen stark nach schwachen Quartalszahlen.
    • Gewinnwarnung und enttäuschender Ausblick belasten Markt.
    • Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt, Umstrukturierung geplant.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Signify haben am Freitag mit einer steilen Talfahrt auf schwache Quartalszahlen und einen enttäuschenden Ausblick des Lichttechnikherstellers reagiert. Die Papiere sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai ab und unterschritten dabei sämtliche kurz- bis längerfristigen Trendlinien. Zuletzt notierten sie 13,6 Prozent im Minus bei 18,69 Euro.

    JPMorgan-Analyst Akash Gupta sprach in einer ersten Reaktion von einer massiven Gewinnwarnung der Niederländer. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis im vierten Quartal hätten enttäuscht. Auch das Profitabilitätsziel für 2026 liege klar unter der durchschnittlichen Markterwartung.

    Goldman-Expertin Daniela Costa monierte neben den deutlich verfehlten Prognosen im vierten Quartal, dass Signify sein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt habe und einen weiteren Unternehmensumbau plane. Sie rechnet ebenso wie Gupta und UBS-Analyst Sven Weier mit deutlich sinkenden Konsensschätzungen./edh/ag/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Signify Aktie

    Die Signify Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,70 % und einem Kurs von 18,16 auf Tradegate (30. Januar 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Signify Aktie um -15,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Signify bezifferte sich zuletzt auf 2,23 Mrd..

    Signify zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.




