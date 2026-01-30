    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Begrenzte Waffenruhe

    Selenskyj gibt Zusicherungen

    Begrenzte Waffenruhe - Selenskyj gibt Zusicherungen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für eine mögliche begrenzten Waffenruhe mit Russland die Einstellung ukrainischer Attacken auf russische Objekte in Aussicht gestellt. "Wenn Russland nicht auf unsere Energieanlagen feuert, dann werden wir ihre nicht angreifen", sicherte der Staatschef in einem Gespräch mit Journalisten zu. Zusicherungen aus Moskau lagen jedoch nicht vor.

    Selenskyj zufolge sei der Vorschlag für eine derartige Waffenruhe von den USA gekommen. Einen direkten Kontakt zwischen Moskau und Kiew habe es nicht gegeben.

    US-Präsident Donald Trump hatte zuvor gesagt, dass er Russlands Staatschef Wladimir Putin persönlich um einen Stopp russischer Luftangriffe für eine Woche für die Zeit erwarteter schwerer Fröste gebeten habe. Putin habe zugestimmt, sagte Trump. Dem waren Berichte in russischen Militärblogs vorangegangen, wonach bereits am Donnerstagmorgen ein Befehl zum Stopp von Angriffen auf zivile Infrastrukturobjekte ergangen sei.

    Selenskyj lädt Putin zu Verhandlungen nach Kiew ein

    Der ukrainische Staatschef ging dabei auch auf russische Äußerungen zu direkten Gesprächen zwischen Selenskyj und Putin in Moskau ein. "Fraglos ist das unmöglich, dass ich mich mit Putin in Moskau treffe", sagte Selenskyj. Das wäre gleich einem Treffen der Staatsoberhäupter der verfeindeten Staaten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. "Ich lade ihn ein, wenn er sich dazu natürlich entschließt", sagte der Ukrainer.

    Die Fortsetzung der von Washington vermittelten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) werde für Sonntag erwartet. "Doch können sich Datum und Ort noch ändern", sagte Selenskyj.

    Die Ukraine wehrt sich seit knapp vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Auf Drängen und mit Vermittlung Washingtons haben eine russische und eine ukrainische Delegation in Abu Dhabi am vergangenen Wochenende seit längerem wieder direkt verhandelt./ast/DP/stw






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    
