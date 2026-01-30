WDH/ANALYSE-FLASH
UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken
- UBS bewertet Roche mit "Buy" und Kursziel 384 Franken.
- Solider Umsatz und Gewinne im Q2 2025 erwartet.
- Anstieg des Kernergebnisses 2026 über Markterwartung.
(Im letzten Satz wurde ein fehlendes Wort ergänzt)
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 384 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe im vergangenen Quartal einen erwartungsgemäß soliden Umsatz erzielt, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Gleiches gelte für die Gewinne im zweiten Halbjahr 2025. Der für 2026 avisierte Anstieg des Kernergebnisses je Aktie (Core EPS) im hohen einstelligen Prozentbereich liege moderat über der durchschnittlichen Markterwartung. Das geplante Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich liege im Bereich der Schätzungen./rob/gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
