UBS belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 384 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 378,2 auf Lang & Schwarz (30. Januar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 266,90 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 349,83CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -39,48 %/+7,88 % bedeutet.