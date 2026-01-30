BARCLAYS stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 616 auf 613 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 514,4EUR auf Tradegate (30. Januar 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 613

Kursziel alt: 616

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 613,00 € , was eine Steigerung von +18,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer