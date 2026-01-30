Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,10 %

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsItalgas AktievorwärtsNachrichten zu Italgas

    Eine Rendite von +4,10 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Italgas ist der größte Gasverteiler in Italien, spezialisiert auf sichere und effiziente Gasinfrastrukturen. Hauptkonkurrenten sind Eni Gas e Luce und Snam. Mit umfangreicher Infrastruktur und innovativen Technologien zur Netzmodernisierung hebt sich Italgas von der Konkurrenz ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Italgas nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Italgas gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,10 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,06 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,35 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Italgas investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +101,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Italgas verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,10 %.
    Mit +4,10 % Dividendenrendite bietet Italgas ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,06 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Italgas für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,10 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,35.
    Italgas weißt eine Marktkapitalisierung von 10,29 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,10 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Italgas Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.01.2026

    Mit einer Performance von -0,20 % musste die Italgas Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Beispielrechnung für 1.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 1.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,10 %, eine Investition von etwa 24.391 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,380000 +35,18 % +4,10 %
    2025 0,281100 +17,14 % +3,82 %
    2024 0,239960 +9,37 % +4,43 %
    2023 0,219400 +6,67 % +3,79 %
    2022 0,205690 0,00 % +3,22 %

    Warum Italgas für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,10 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +13,06 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 13,35
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Italgas

    -0,20 %
    +0,80 %
    +7,73 %
    +14,38 %
    +75,50 %
    +83,80 %
    +101,80 %
    +157,11 %
    ISIN:IT0005211237WKN:A2DF66

    Italgas Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,80 %
    1 Monat +7,73 %
    3 Monate +14,38 %
    1 Jahr +75,50 %

    Informationen zur Italgas Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Italgas Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,29 Mrd. € wert.

    Italgas Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Italgas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Italgas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



