Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +4,10 %

Italgas ist der größte Gasverteiler in Italien, spezialisiert auf sichere und effiziente Gasinfrastrukturen. Hauptkonkurrenten sind Eni Gas e Luce und Snam. Mit umfangreicher Infrastruktur und innovativen Technologien zur Netzmodernisierung hebt sich Italgas von der Konkurrenz ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Italgas nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Italgas gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,10 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,06 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,35 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Italgas investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +101,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

