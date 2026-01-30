KI, Klagen, Konkurrenz: Plant OpenAI noch dieses Jahr einen IPO?

Der Konzern führt nach Angaben von Insidern informelle Gespräche mit Investmentbanken an der Wall Street und baut parallel seine Finanzabteilung deutlich aus. Zuletzt verpflichtete OpenAI Ajmere Dale als neuen Chief Accounting Officer sowie Cynthia Gaylor als Leiterin für Corporate Business Finance, die künftig auch die Investor Relations verantworten soll.

OpenAI bereitet einen Börsengang bereits für das vierte Quartal dieses Jahres vor und beschleunigt damit seine bisherigen Planungen. Das berichten mit den Vorgängen vertraute Personen dem Wall Street Journal. Hintergrund ist der wachsende Wettbewerbsdruck durch den KI-Rivalen Anthropic, der ebenfalls mit einem schnellen Gang an den Kapitalmarkt liebäugelt.

Wiederbelebung des IPO-Marktes

Nach einer längeren Durststrecke zeichnet sich an den Aktienmärkten eine deutliche Belebung bei Börsengängen ab. Einige Banker spekulieren sogar darauf, dass 2026 zum stärksten IPO-Jahr aller Zeiten werden könnte. OpenAI, Anthropic und SpaceX zählen dabei zu den meistbeachteten Technologiekonzernen, die den Schritt an die Börse wagen könnten, während zuletzt auch kleinere Unternehmen wieder vermehrt gelistet wurden.

Für OpenAI bleibt ein Börsengang bis zum Jahresende dennoch anspruchsvoll. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer Phase rasanten Wachstums und hat zuletzt mehrere Veränderungen in der Führungsebene vorgenommen. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb im Kerngeschäft, insbesondere durch Google, was OpenAI zu einer wochenlangen internen Code-Red-Offensive zur Qualitätsverbesserung von ChatGPT veranlasste.

Rechtliche Risiken und hoher Kapitalbedarf

Zusätzliche Unsicherheit bringt ein anstehender Prozess mit sich. Mitgründer Elon Musk fordert in dem Verfahren bis zu 134 Milliarden US-Dollar Schadenersatz. Zugleich fragen sich Investoren, wie OpenAI die enormen Kosten für Rechenzentren und Chipverträge finanzieren will, die sich in den kommenden Jahren auf mehrere Hundert Milliarden US-Dollar summieren dürften.

Vorstandschef Sam Altman äußerte sich im Dezember im Podcast Big Technology zwiespältig zu einem Börsengang: "Bin ich begeistert davon, CEO eines börsennotierten Unternehmens zu sein? 0 %. Bin ich begeistert davon, dass OpenAI ein börsennotiertes Unternehmen wird? In gewisser Weise ja, in anderer Hinsicht finde ich es eher nervig." Im Zuge eines Börsengangs soll Fidji Simo, frühere Chefin von Instacart, weitere operative Aufgaben übernehmen. Sie leitet bereits die Produkt- und Geschäftseinheiten als CEO of Applications.

Anthropic als größter Herausforderer

Intern sorgt vor allem die Aussicht, dass Anthropic schneller an die Börse gehen könnte, für Nervosität. Das von ehemaligen OpenAI-Managern gegründete Unternehmen hat Finanzpartnern signalisiert, einen Börsengang noch in diesem Jahr zu prüfen. Die Umsätze wachsen stark, vor allem dank des Programmierassistenten Claude Code. Parallel bereitet Anthropic eine Finanzierungsrunde vor, die das ursprüngliche Ziel von 10 Milliarden US-Dollar übersteigen dürfte.

Sowohl OpenAI als auch Anthropic verbrennen derzeit jährlich Milliardenbeträge, um neue KI-Modelle zu entwickeln und bestehende Produkte zu betreiben. Anthropic rechnet laut Investorenunterlagen erstmals im Jahr 2028 mit einer schwarzen Null, also zwei Jahre früher als OpenAI, wie das Wall Street Journal berichtet.

Milliardenfinanzierung vor dem IPO

OpenAI arbeitet zudem an einer weiteren Finanzierungsrunde, die als Vorbereitung auf den Börsengang dienen soll und sich über große Teile dieses Jahres erstrecken könnte. Das Unternehmen strebt dabei mehr als 100 Milliarden US-Dollar an, was einer Bewertung von rund 830 Milliarden US-Dollar entsprechen würde.

SoftBank diskutiert laut Wall Street Journal ein Investment von etwa 30 Milliarden US-Dollar. Zudem laufen Gespräche mit Amazon über eine Beteiligung von bis zu 50 Milliarden US-Dollar. Amazons Vorstandschef Andy Jassy führt die Verhandlungen persönlich mit Sam Altman.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion