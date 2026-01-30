YOC AG: Vorläufige Zahlen 2025 – Das Wichtigste für Investoren!
YOC AG verfehlt 2025 ihre eigenen Ziele: Trotz Umsatzplus auf 37,1 Mio. EUR bleibt das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück und das Konzernergebnis rutscht ins Minus.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- YOC AG erzielt für das Geschäftsjahr 2025 vorläufige Umsatzerlöse von 37,1 Mio. EUR und ein EBITDA von ca. 2,4 Mio. EUR.
- Das Konzernperiodenergebnis wird voraussichtlich bei -0,4 Mio. EUR liegen, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Der Umsatz liegt über dem Vorjahreswert von 35,0 Mio. EUR, jedoch unter den Erwartungen des Unternehmens.
- Die schwache Entwicklung ist auf ein geringes Geschäftsvolumen im vierten Quartal und einen stagnierenden digitalen Werbemarkt zurückzuführen.
- Die ursprüngliche EBITDA-Prognose für 2025 lag zwischen 4,0 Mio. EUR und 5,0 Mio. EUR, die Umsatzprognose zwischen 39,0 Mio. EUR und 41,0 Mio. EUR.
- Die geprüften Geschäftszahlen werden planmäßig am 28. April 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei YOC ist am 28.04.2026.
Der Kurs von YOC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,4000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,95 % im Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,5400EUR das entspricht einem Plus von +1,49 % seit der Veröffentlichung.
-4,60 %
-2,25 %
-13,27 %
-21,48 %
-34,66 %
-25,37 %
+23,03 %
+382,41 %
-47,18 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte