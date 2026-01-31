Gold überlistet das magische Dreieck der Vermögensanlage = Aktien-Crash voraus?

Das magische Dreieck der Vermögensanlage verdeutlicht, dass Anleger stets abwägen müssen, welcher der drei Faktoren Rendite, Liquidität und Sicherheit für sie am wichtigsten ist. Steht die Rendite im Fokus, müssen oft höhere Risiken eingegangen oder langfristiger investiert werden. Wer hingegen eine hohe Liquidität benötigt, muss sich in der Regel mit geringeren Erträgen zufriedengeben. Wer Sicherheit priorisiert, muss in der Regel auf hohe Renditen verzichten und/oder sich mit einer niedrigen Verfügbarkeit abfinden.

Physisches Gold und das magische Dreieck der Vermögensanlage



Im magischen Dreieck der Vermögensanlage galt physisches Gold lange Zeit als sichere, wenn auch weniger renditestarke und liquide, Option. Es bot Schutz vor Inflation und Krisen und war somit eine sichere Anlage. Im Vergleich zu Aktien oder Anleihen erzielte es allerdings in der Vergangenheit immer geringere Renditen, da es keine Erträge in Form von Zinsen oder Dividenden generiert, hinzu kommen hohe Lagergebühren. Auch die Liquidität war und ist im Vergleich zu Aktien oder anderen hochliquiden Assets geringer, denn physisches Gold lässt sich nicht so einfach per Knopfdruck am Computer verkaufen.

Gold erzielte zuletzt mehr Rendite als viele Aktien-ETFs

Gold erzielt weiterhin meist weniger Rendite als ein breit gestreutes Aktiendepot, doch die Edelmetallrallye der letzten Jahre hat den Vergleich etwas zu Gunsten von Gold verändert. Ein anschauliches Beispiel: Wer im März 2005 5.000 Euro in einen S&P 500 ETF investiert hätte, wäre heute mit 48.837 Euro dabei, laut Daten von Zendepot.de. Im Vergleich dazu hätte man im März 2005 für 5.000 Euro rund 15 Unzen Gold kaufen können, die heute 63.945 Euro wert wären – abzüglich möglicher Lagergebühren. Dies zeigt, wie stark sich die Wertentwicklung von physischem Gold in den letzten Jahren im Vergleich zu klassischen Aktienindizes entwickelt hat.

Auch im Vergleich zu einem DAX-ETF hätte Gold besser abgeschnitten. Ein Investment von 5.000 Euro im März 2005 in einen DAX-ETF hätte heute einen Wert von 25.032 Euro erreicht. Lediglich der technologieorientierte Nasdaq-100-ETF hätte physisches Gold übertroffen und im oberen Beispiel ein Vermögen von 104.908 Euro erzielt.

Böses Omen für Aktienmarkt?

Tatsächlich: Laut CNBC zeigt sich eine besorgniserregende Divergenz zwischen dem S&P 500 und Gold. Während der Goldpreis neue Rekordhöhen erreicht, bleibt der S&P 500 bei rund 7.000 Punkten stagnierend. Gold ist in den letzten zwölf Monaten um 90 Prozent gestiegen, während der S&P 500 nur um 15 Prozent zulegte. Historisch gesehen trat eine solche Divergenz nur selten auf und führte in der Vergangenheit oft zu einer längeren Phase stagnierender Aktienmärkte.

Barry Bannister, Chief Equity Strategist bei Stifel, erklärte, dass eine derartige Schwäche des S&P 500 im Vergleich zu Gold auf eine Flucht aus Fiat-Währungen hindeuten könnte. Solche Fluchten aus Papierwährungen haben in der Vergangenheit selten gut für den Aktienmarkt geendet. Ein Teil des Anstiegs des Goldpreises ist auf die Abkehr vom US-Dollar zurückzuführen, da viele Investoren aufgrund der erwarteten Zinssenkungen durch die Federal Reserve und der politischen Unsicherheit unter Präsident Trump auf Gold als sicheren Hafen setzen.

Die Entwicklung des US-Dollars unterstützt den Goldanstieg weiter, da der Dollarindex in den letzten zwölf Monaten um mehr als 10 Prozent gefallen ist. Diese Schwäche des Dollars, zusammen mit den geldpolitischen Entscheidungen der Fed, könnte für zusätzliche Marktschwankungen sorgen, die sowohl den Goldpreis als auch den Aktienmarkt beeinflussen könnten, so CNBC.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



