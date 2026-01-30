Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 30.01.26
Foto:
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 30.01.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-12,94 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (-4,98 %), Aixtron SE (+0,10 %), Zalando SE (-0,45 %), Barrick Mining Corp (-6,65 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|UQ7XD5
|Long
|9,41
|1,19 Mio.
|Gold
|HM1SUT
|Long
|35,15
|564,44 Tsd.
|Silber
|UQ66N0
|Long
|3,51
|425,39 Tsd.
|Silber
|VJ3YYA
|Long
|8,97
|405,30 Tsd.
|Silber
|NB44BF
|Long
|7,79
|287,37 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Barrick Mining Corp
|PG45HS
|Long
|1,49
|69,50 Tsd.
|NASDAQ 100
|FA5E3A
|Short
|6,26
|48,80 Tsd.
|Nike Inc
|PK32KR
|Long
|3,65
|46,23 Tsd.
|Silber
|PL7LYM
|Long
|1,34
|37,81 Tsd.
|Costco Wholesale
|PL6VU6
|Short
|14,81
|31,27 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Silber
|
Classic
|DB2XAG
|1,08 Mio.
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|890,91 Tsd.
|Aixtron SE
|
Sonstige
|DK1GKS
|103,13 Tsd.
|Zalando SE
|
Classic
|PK3BC7
|90,30 Tsd.
|Daimler Truck Holding
|
Classic
|DB9VSJ
|64,65 Tsd.
