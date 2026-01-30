Freeport-McMoRan Aktie stürzt ab. Was steckt dahinter? 30.01.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Freeport-McMoRan Aktie. Mit einer Performance von -6,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,38 %, geht es heute bei der Freeport-McMoRan Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Freeport-McMoRan ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Gold und Molybdän spezialisiert hat. Es ist einer der größten Kupferproduzenten weltweit mit bedeutenden Projekten in Nord- und Südamerika sowie Indonesien. Hauptkonkurrenten sind BHP Billiton, Rio Tinto und Glencore. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Grasberg-Mine in Indonesien, eine der größten Gold- und Kupferminen der Welt.

Obwohl die Freeport-McMoRan Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +46,12 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Freeport-McMoRan Aktie damit um +5,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Freeport-McMoRan eine positive Entwicklung von +20,19 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,76 % geändert.

Freeport-McMoRan Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,02 % 1 Monat +20,55 % 3 Monate +46,12 % 1 Jahr +51,52 %

Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,40 Mrd.EUR € wert.

Aurubis steht nicht nur im MDAX auf dem Treppchen der besten Werte, auch im internationalen Vergleich der besten Kupfer-Aktien sind die Hamburger seit Jahresanfang ganz weit vorne.

So schlagen sich die Wettbewerber von Freeport-McMoRan

BHP Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,37 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -2,92 %.

Freeport-McMoRan Aktie jetzt kaufen?

Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.