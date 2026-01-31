wO User zu Silber-Rücksetzer: "Eigentlich kann nur der Iran der Grund sein."

Auch in der letzten Januarwoche war wenig überraschend erneut Silber der am heißesten diskutierte Wert im wallstreetONLINE Forum. Allerdings erlebt die bemerkenswerte Silberrallye seit dem 29. Januar eine Korrektur. So gab der Preis pro Feinunze Silber vom Höchststand am 29. Januar in Höhe von 121 USD um zwischenzeitlich fast 20% nach (Stand 30. Januar, 13:00 Uhr) und die wO Community diskutiert nun über die Hintergründe und um ein mögliches Ende der Silberrallye.

Hier einige Stimmen aus der Diskussion zum Thema Silber zum aktuellen Rücksetzer:

Franz1893: "Jetzt kommt die Blitzkorrektur. Amerikanische Anleger sind einfach Torfnasen, verkaufen wieder alles aus Panik."

Dukatenbjoern: "Es wird ja auch höchste Zeit, dass diese aufgeblasenen und künstlich hochgedrehten Preise konsolidieren. Wir werden wohl bis morgen Abend mindestens wieder zweistellig. Im Februar freuen wir uns dann wieder auf 60, 70,80 usw. Ein einziges Irrenhaus ist diese Börse geworden."

Ken_Ken: "Es gab wohl keinen direkten Auslöser [für die Korrektur], die Börsen-Gerüchtekücheseite Zerohedge hat geschrieben, das noch nicht mal ein Trump-Tweet zu finden war."

Franz1893: "Eigentlich kann nur der Iran der Grund sein. Es schüttelt ja komplett alle Märkte durch gerade."

BörsenVeteran: "Gesunde und normale Korrektur nach ein paar hundert % Plus..."

X-ENERGY: "Für mich ist die Kriegstrommelei der Grund für den Fall."

fiebius: "Das ist der Versuch der Einbremsung von Inflationshysterie mit stark steigenden Rohstoffpreisen. --> Aktivierung von mächtigen Eingreifteams. Meine Meinung. Wenn ich aussuchen dürfte, welche Kröte ich als Wirtschaftslenker schlucken musste, würde ich jederzeit einen vorübergehenden Bärenmarkt gegenüber einer Inflationshysterie bevorzugen."

Goldforall: "Schauen wir uns das mal nüchtern an: Volatilität war erwartet. Gold und Silber haben mit 5600 USD und über 120 USD schon ordentlich draufgepackt. Das heute können ganz normale kurzfristige Gewinnmitnahmen sein. Lief ja wie am Schnürchen. Beginnende große Korrektur? Abwarten. Eskaliert die Lage im Iran am Wochenende wachen wir Montag mit ganz anderen Kursen auf."

eifelcas: "Die Volatilität steigt halt mit steigenden Kursen...manche haben Eier, andere werfen... Was war los heute, aus meiner Sicht verzweifelte Versuche einen Crash zu initialisieren um den Arsch zu retten, von wem auch immer. Die Dinge laufen anders derzeit. Gott sei Dank..."

Aquarius_xxx: "Was hat sich fundamental geändert? Gibt es mehr Silber? Wird weniger verbraucht? Ist die Welt sicherer? Gibt es keine Inflation mehr? Rücksetzer sind doch normal und auch gut so. Nicht alle Miner sind im Minus. Silver Storm gestern fast +8%. Interessant wird, was nun ggf. am Wochenende im Iran passiert."

darauf svabo: "Da hast du vollkommen recht. Aber so funktioniert die Börse nun mal nicht. Die Leute fragen sich auf dem Hoch auch nie, was sich denn fundamental zwischen 30 Dollar und 120 Dollar innerhalb von 6-8 Monaten geändert hat, was diese Umbewertung rechtfertigt. Interessanterweise ist so was bei einem Rückgang immer die erste Frage und die Einleitung zu Durchhalteparolen.

Es ist vollkommen normal dass es Übertreibungen in alle Richtungen gibt und wir haben aktuell eine Übertreibungsphase. ESG hat heute morgen den Schmelzpreis für Silber fein auf 2 Euro / Gramm runtergesetzt. Bestimmte Sorten werden gar nicht mehr angenommen, weil die Leute die in den letzten Tagen totgeworfen haben mit Schrott. Die Profis positionieren sich also und das ist auch sinnvoll.

Wenn wir mal wieder Richtung unter 100 gehen, dann ist das nur gesund und würde zumindest die Möglichkeit bringen dann sich das Ganze danach nochmal als weiterer Aufwärtstrend etabliert. Wobei 100 Dollar mein Langfristziel Richtung 2030 gewesen wäre, hätte man mich Anfang 2025 gefragt."

Eifelcas: "Solange Shanghai 15 Dollar oder mehr vorläuft, solange das Gold Silber Ratio über 30 ist,

sich an den geopolitischen Situationen nichts ändert, solange Nachfrage Produktion schlägt ist Silber für mich ein gut laufender no Brainer..."

minden81: "Silber von 122 auf 98 in wenigen Stunden, das war es dann."

justintime_it: "Ich bräuchte ein wenig Trost in diese schwierigen Zeit."

darauf MrMontag: "Unze in die Hand nehmen, anschauen und erkennen wie schön und wertvoll sie ist. Heute ist der Tag für den mutigen."

Keilfleckfarbe: "Dieser Tag geht in die Geschichte ein. Das gab es noch nie."

darauf SRBZ: "Nur mal so zur Einordnung. Wir stehen immer noch höher alls letzte Woche."

Tischlerei: "Gesunde Korrektur? - Sehe ich auch so! ... und eröffnet vielen Marktteilnehmern endlich neue Chancen des Einstiegs oder Zustiegs auf gemäßigtem Niveau. Es glaubt ja niemand ernstlich das der Preis mittelfristig unten bleibt. Was bis zu dem Märzkontrakten passiert sollte je jedem klar sein. Andere werden mit dieser Aktion ganz hier nochmal klar aus dem Markt gedrängt und die Verunsicherung ist das psychlogische Ziel dieses recht konzertierten Abverkaufs. Jetzt sollten möglichst viel Longs gekillt werden und die Shortys sollten sich nicht freuen, denn im baldigen schnellen Anstieg werden genau sie gekillt.

Ich selbst war mit meinen letzten 2 Kaufwellen damit etwas zu früh und werde daher heute fortsetzen- solche Chancen bieten sich nicht so oft, denke ich, denn es hat sich ja nullkommanichts am Umfeld geändert. In diesem Sinne- guten Einkauf! "

Dicker69: "Tage- bzw. Wochenlang wurde gejammert eher gebettelt, dass die Korrektur kommt und nun springen alle im Kreis und wundern sich bei der jetzt laufenden Korrektur...dazu was jetzt auf einmal für User hier im Forum auftreten mit war doch klar usw...schon echt fraglich, vorher nichts zu lesen von den habe ich doch gleich gesagt Usern! Wir werden werden sehen wie die Jungs drüber wieder mal ticken...Ich schaue mir das Schauspiel heute in Ruhe an und werde ggf. die Chance nutzen."

Beschaffer: "Meiner Meinung nach ist diese Meldung der Hauptgrund für die Korrektur: Kevin Warsh gilt neu als Favorit für die Powell-Nachfolge. Wenn wir uns an das Trumpse Gehabe erinnern, wird der Clan davon proftieren und investieren. Ebenso müsste Trump heute noch wieder einmal mehr zurückrudern, oder wenn nicht, sinkt der Dollar weiter. Fundamental hat sich ja nichts verändert bei EM. Inflation, Rohstoffmangel, Geldschwämme. grosser Irankonflikt usw... bleiben. Ein Kurs unter 100 USD ist für Neueinsteiger wohl verlockend. Dies sind nur meine eigenen Gedanken, sie können falsch sein."

Tischlerei: "Der Chart + RSI sieht jetzt auch wieder viel gesünder aus! wir sind wieder zurück in dem breiten sehr soliden Aufwärtskanal und haben schlicht mal die Übertreibung rausgenommen werden sie aber aus vielen Gründen sehr fix nach oben erneut erleben. Ich bin stark bullish- Edelmetalle sind auf allen Zeitebenen neben Immobilien das derzeit sicherste große Investment. Die Kurse werden auch ruckartig wieder ansteigen um zu vermeiden das zu viele kleine in den Markt kommen.

Die starken Hände und Institutionellen haben jetzt die Verkäufe aufgekauft - und sie wissen warum!"

Beutelschneider2020: "Ich denke immer noch und bleibe dabei, dass wir bei den EM eine fette Blase haben. Trotzdem glaube ich das es noch nicht der Peak war. Ich nehme an das wir wie üblich die Ausbildung einer sauberen SKS Formation sehen werden. Und im Moment sind wir gerade bei der ersten Schulter angelangt. Den Peak sehe ich im Bereich 130-150 bei Silber. Aber vielleicht ist das auch nur eine Hoffnung von mir. Noch halten meine Nerven durch. Bei mir steht aber auch nicht ganz so viel Geld auf dem Spiel."

Fuzzy-logic: "Die Schlagzeilen, die man heute zu den Kursen lesen kann, sind schon lustig - aber das wollen die Leute wohl lesen. Ich sehe im Moment nichts anderes, als das Papierbesitzes auf der einen Seite und Papierbesitzes auf der anderen Seite sich um ihr Spielzeug streiten - was habe ich damit zu tun? Wer nur in physisches Silber besitzt, das er auch in die Hand nehmen kann wenn er mal in sein Bankschließfach schaut, ist von diesen Spielchen nicht sonderlich beeindruckt - sollen sie ihre Spielchen treiben."

