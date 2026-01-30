    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Alles muss raus: Die Magnificent 7 sind im Sale

    Auch vor einem Jahr verloren Big-Tech-Aktien massiv an Wert. Gibt es Parallelen oder findet eine große Sektor-Rotation statt?

    • Big-Tech-Aktien erneut unter Druck durch KI und Zölle.
    • Fed hält Zinsen stabil, keine Senkung in Sicht.
    • Geopolitik und Unsicherheiten belasten Tech-Markt stark.
    Foto: Midjourney

    Der Auslöser für den damaligen Wertverlust: DeepSeek, eine in China entwickelten KI, die die Leistung führender US-Modelle zu einem Bruchteil der Rechenkosten erreichen wollte. Dieser Effizienzschub löste Schockwellen am Markt aus und traf insbesondere Nvidia. Der Kurs brach um 20 Prozent ein, Milliarden verdampften. 

    Der Druck wurde durch eine drastische Änderung der US-Handelspolitik noch verstärkt. Ende Februar 2025 kündigte die US-Regierung aggressive Zölle in Höhe von 125 Prozent auf Hardware chinesischer Herkunft an, was zu einem logistischen Chaos führte.

    Große Akteure wie Apple und Microsoft gerieten in einen Wettlauf gegen die Zeit, um Lieferketten umzuverlagern oder Lagerbestände aufzubauen. Während die US-Inflation mit 2,6 Prozent weiterhin stagnierte, führte die Verneinung der Federal Reserve (Fed), die Zinsen Anfang März zu senken, zu einer zusätzlichen Zinssensitivität, die die Bewertungen wachstumsstarker Technologieunternehmen zusätzlich belastete.

    Diese Kombination aus KI-Erschöpfung und Zollchaos führte allein im März zu einem Kursverlust von über 10 Prozent bei den sieben größten Technologieunternehmen und markierte das Ende der ungebremsten Rallye.

    Gibt es Paralellen zum Frühjahr 2025? Das geopolititsche Umfeld ist nicht sicherer geworden. Und am Mittwoch beließ die Fed die Zinssätze unverändert. Die Erklärung des geldpolitischen Ausschusses der Fed gab keinen Hinweis darauf, wann eine weitere Zinssenkung erfolgen könnte. JPMorgan‑Analysten gehen sogar davon aus, dass die Fed nicht unbedingt in diesem Jahr weiter senkt wird.

    Damit braut sich ein dunkles Szenario für Big-Tech zusammen: Das Zinsumfeld, die Ungewissheit über die Monetarisierung von KI, sowei die geopolitische Weltlage. Damit sind die Weichen für einen erneuten Frühjahrsausverkauf gestellt. Anleger sollten sich auf Volatilität einstellen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Krischan Orth
