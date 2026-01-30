Alles muss raus: Die Magnificent 7 sind im Sale

Der Druck wurde durch eine drastische Änderung der US-Handelspolitik noch verstärkt. Ende Februar 2025 kündigte die US-Regierung aggressive Zölle in Höhe von 125 Prozent auf Hardware chinesischer Herkunft an, was zu einem logistischen Chaos führte.

Der Auslöser für den damaligen Wertverlust: DeepSeek, eine in China entwickelten KI, die die Leistung führender US-Modelle zu einem Bruchteil der Rechenkosten erreichen wollte. Dieser Effizienzschub löste Schockwellen am Markt aus und traf insbesondere Nvidia. Der Kurs brach um 20 Prozent ein, Milliarden verdampften.

Große Akteure wie Apple und Microsoft gerieten in einen Wettlauf gegen die Zeit, um Lieferketten umzuverlagern oder Lagerbestände aufzubauen. Während die US-Inflation mit 2,6 Prozent weiterhin stagnierte, führte die Verneinung der Federal Reserve (Fed), die Zinsen Anfang März zu senken, zu einer zusätzlichen Zinssensitivität, die die Bewertungen wachstumsstarker Technologieunternehmen zusätzlich belastete.

Diese Kombination aus KI-Erschöpfung und Zollchaos führte allein im März zu einem Kursverlust von über 10 Prozent bei den sieben größten Technologieunternehmen und markierte das Ende der ungebremsten Rallye.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Gibt es Paralellen zum Frühjahr 2025? Das geopolititsche Umfeld ist nicht sicherer geworden. Und am Mittwoch beließ die Fed die Zinssätze unverändert. Die Erklärung des geldpolitischen Ausschusses der Fed gab keinen Hinweis darauf, wann eine weitere Zinssenkung erfolgen könnte. JPMorgan‑Analysten gehen sogar davon aus, dass die Fed nicht unbedingt in diesem Jahr weiter senkt wird.

Damit braut sich ein dunkles Szenario für Big-Tech zusammen: Das Zinsumfeld, die Ungewissheit über die Monetarisierung von KI, sowei die geopolitische Weltlage. Damit sind die Weichen für einen erneuten Frühjahrsausverkauf gestellt. Anleger sollten sich auf Volatilität einstellen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 384,56 $ , was einem Rückgang von -11,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer