    SpaceX denkt über Tesla-Fusion nach – der Deal, der alles verändern könnte

    Elon Musk bereitet den größten IPO aller Zeiten vor – und nun tauchen Fusionsüberlegungen auf, die sein Imperium neu ordnen könnten.

    • SpaceX prüft Fusionen mit Tesla und xAI vor IPO.
    • Musk will Firmenstrukturen bündeln und Synergien nutzen.
    • Größter IPO könnte bis zu 50 Milliarden US-Dollar einbringen.
    Countdown zum größten IPO ever - SpaceX denkt über Tesla-Fusion nach – der Deal, der alles verändern könnte
    Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Pool/dpa

    SpaceX lotet laut übereinstimmenden Medienberichten mehrere Fusionsoptionen aus, darunter eine Kombination mit Tesla oder dem KI-Unternehmen xAI. Bloomberg berichtet unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, SpaceX habe die "Machbarkeit einer Fusion zwischen SpaceX und Tesla diskutiert, eine Idee, die einige Investoren vorantreiben". Parallel prüfe das Unternehmen "auch eine Fusion zwischen SpaceX und xAI vor dem Börsengang", der frühestens Mitte des Jahres erwartet wird. Reuters hatte zuvor ebenfalls von Gesprächen zwischen SpaceX und xAI berichtet.

    Die Überlegungen fallen in eine Phase, in der Elon Musk zunehmend darüber nachzudenken scheint, wie seine Firmenstrukturen zu bündeln wären. Zwischen Tesla, SpaceX und xAI bestehen bereits heute enge finanzielle und operative Verflechtungen. Tesla hatte zuletzt rund 2 Milliarden US-Dollar in xAI investiert. Zudem entstanden im Geschäftsjahr 2024 für SpaceX Kosten von etwa 2,4 Millionen US-Dollar aus Handels- und Supportverträgen mit Tesla, während Tesla rund 800.000 US-Dollar für die Nutzung eines SpaceX-Jets durch Musk verbuchte.

    Ein Zusammenschluss könnte insbesondere Musks Vision zugutekommen, Weltraum-Rechenzentren aufzubauen, die KI-Modelle im Orbit trainieren sollen. xAI könnte diese Kapazitäten nutzen, während Tesla seine Fähigkeiten im Energiespeicherbau einbringen könnte. Musk hatte außerdem darüber gesprochen, Starship-Raketen zu verwenden, um Teslas Optimus-Roboter zum Mond und Mars zu transportieren.

    Noch sind alle Varianten offen. Bloomberg betont, es seien "noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen worden", und die Unternehmen könnten jederzeit beschließen, getrennt zu bleiben. Dennoch sorgt die Größenordnung möglicher Deals für Aufmerksamkeit: Eine Fusion könnte staatliche Investoren aus dem Nahen Osten und Infrastrukturfonds anziehen und eine umfassende Finanzierungskomponente erfordern.

    Parallel bereitet sich SpaceX auf einen möglichen Börsengang vor, der laut mehreren Quellen bis zu 50 Milliarden US-Dollar einbringen und das Unternehmen mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewerten könnte – damit wäre es einer der größten IPOs aller Zeiten. Zwei in Nevada gegründete Firmen mit dem Begriff "Merger Sub" im Namen, geleitet von SpaceX-CFO Bret Johnsen, deuten laut Unternehmensunterlagen auf vorbereitende Strukturierungsmaßnahmen hin.

    Reuters berichtet weiter, dass bei einer möglichen SpaceX-xAI-Fusion die Aktien von xAI gegen SpaceX-Anteile getauscht würden. Führungskräfte von xAI könnten zudem die Option erhalten, statt Aktien eine Barauszahlung zu wählen. Die Aktien des Satellitendienstleisters EchoStar fielen nach dem Reuters-Bericht zweistellig, während Tesla-Titel nachbörslich zeitweise um 4,5 Prozent zulegten.

    Damit verdichten sich die Hinweise, dass Musk vor dem SpaceX-IPO ernsthaft verschiedene Konsolidierungsszenarien prüft – ohne dass eine Entscheidung bereits gefallen wäre.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Gina Moesing
