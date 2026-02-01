Rheinmetall bleibt unangefochten – ein neuer Aero-Favorit drängt nach ganz vorn

Die europäische Luftfahrt- und Rüstungsindustrie geht mit Rückenwind in die Berichtssaison. Morgan Stanley rechnet damit, dass die meisten Unternehmen ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 erfüllen oder übertreffen werden. Entscheidend für die Kursentwicklung seien jedoch weniger die anstehenden Zahlen, sondern die Erwartungen für 2026. Analyst Ross Law betont, er sehe "begrenzte Neigung zu Konservativismus" und misst den Managementausblicken für 2026 größeres Gewicht bei als den Schlagzeilen zu 2025.

Im Verteidigungssektor bleibt das geopolitische Umfeld der wichtigste Treiber. Europa erhöht seine Budgets, und laut Morgan Stanley könnten die Verteidigungsausgaben bis 2030 in Richtung 3 Prozent des BIP steigen. Diese Entwicklung stützt vor allem Rheinmetall, das aufgrund klarer Auftragssichtbarkeit, starker Impulse aus Deutschland und einer weiterhin attraktiven Bewertung der Top-Pick im Verteidigungsbereich bleibt. Auch BAE Systems zählt wegen seiner breiten geografischen Aufstellung und der Exponierung gegenüber dem US-Verteidigungshaushalt zu den bevorzugten Titeln der Bank. Für BAE steigt das Kursziel von 2.203 auf 2.342 Pence. Leonardo wird ebenfalls positiv gesehen, gestützt durch laufende Selbsthilfemaßnahmen und eine ausstehende Aerostructures-Transaktion. Hensoldt profitiert nach einer Neufestsetzung der Erwartungen von einer Hochstufung auf "Gleichgewichten".

Im Luftfahrtsegment rückt Rolls-Royce an die Spitze der Branchenfavoriten. Morgan Stanley sieht das Unternehmen "am besten aufgestellt, um die Erwartungen zu übertreffen" und verweist auf das Potenzial für mittelfristige Prognoseanhebungen sowie eine neue Rückkaufpolitik. Das Kursziel steigt deutlich von 1.280 auf 1.500 Pence. Airbus dürfte 2026 einen wichtigen Schritt in seiner Produktionssteigerung machen. Die Bank rechnet mit rund 900 Auslieferungen nach 793 im Jahr 2025 und bezeichnet ein mögliches Aktienrückkaufprogramm als "das wichtigste Aufwärtsrisiko". Das Kursziel steigt von 250 auf 252 Euro.

Auch Dassault Aviation profitiert vom strukturellen Aufwärtstrend der europäischen Verteidigungsbudgets und der höheren Sektorbewertung; das Kursziel wird von 310 auf 350 Euro angehoben. Insgesamt hebt Morgan Stanley die durchschnittlichen Kursziele im Sektor um rund 7 Prozent an und sieht den Markt in einer Phase, in der aus Zusagen zunehmend verbindliche Verträge werden – ein entscheidender Katalysator für 2026.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1863,23 € , was eine Steigerung von +5,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer