    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Europas Milliarden für Defence

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall bleibt unangefochten – ein neuer Aero-Favorit drängt nach ganz vorn

    Europa erhöht seine Verteidigungsbudgets weiter und Morgan Stanley ordnet den gesamten Sektor neu. Während Rheinmetall seine Spitzenposition behauptet, rückt im Aero-Bereich ein anderer Titel nach ganz oben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa erhöht Verteidigungsbudgets bis 3% BIP 2030.
    • Rheinmetall und BAE Systems bleiben Top-Picks im Sektor.
    • Rolls-Royce und Airbus mit positiven Prognosen und Kurszielen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Europas Milliarden für Defence - Rheinmetall bleibt unangefochten – ein neuer Aero-Favorit drängt nach ganz vorn
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Die europäische Luftfahrt- und Rüstungsindustrie geht mit Rückenwind in die Berichtssaison. Morgan Stanley rechnet damit, dass die meisten Unternehmen ihre Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 erfüllen oder übertreffen werden. Entscheidend für die Kursentwicklung seien jedoch weniger die anstehenden Zahlen, sondern die Erwartungen für 2026. Analyst Ross Law betont, er sehe "begrenzte Neigung zu Konservativismus" und misst den Managementausblicken für 2026 größeres Gewicht bei als den Schlagzeilen zu 2025.

    Im Verteidigungssektor bleibt das geopolitische Umfeld der wichtigste Treiber. Europa erhöht seine Budgets, und laut Morgan Stanley könnten die Verteidigungsausgaben bis 2030 in Richtung 3 Prozent des BIP steigen. Diese Entwicklung stützt vor allem Rheinmetall, das aufgrund klarer Auftragssichtbarkeit, starker Impulse aus Deutschland und einer weiterhin attraktiven Bewertung der Top-Pick im Verteidigungsbereich bleibt. Auch BAE Systems zählt wegen seiner breiten geografischen Aufstellung und der Exponierung gegenüber dem US-Verteidigungshaushalt zu den bevorzugten Titeln der Bank. Für BAE steigt das Kursziel von 2.203 auf 2.342 Pence. Leonardo wird ebenfalls positiv gesehen, gestützt durch laufende Selbsthilfemaßnahmen und eine ausstehende Aerostructures-Transaktion. Hensoldt profitiert nach einer Neufestsetzung der Erwartungen von einer Hochstufung auf "Gleichgewichten".

    Im Luftfahrtsegment rückt Rolls-Royce an die Spitze der Branchenfavoriten. Morgan Stanley sieht das Unternehmen "am besten aufgestellt, um die Erwartungen zu übertreffen" und verweist auf das Potenzial für mittelfristige Prognoseanhebungen sowie eine neue Rückkaufpolitik. Das Kursziel steigt deutlich von 1.280 auf 1.500 Pence. Airbus dürfte 2026 einen wichtigen Schritt in seiner Produktionssteigerung machen. Die Bank rechnet mit rund 900 Auslieferungen nach 793 im Jahr 2025 und bezeichnet ein mögliches Aktienrückkaufprogramm als "das wichtigste Aufwärtsrisiko". Das Kursziel steigt von 250 auf 252 Euro.

    Auch Dassault Aviation profitiert vom strukturellen Aufwärtstrend der europäischen Verteidigungsbudgets und der höheren Sektorbewertung; das Kursziel wird von 310 auf 350 Euro angehoben. Insgesamt hebt Morgan Stanley die durchschnittlichen Kursziele im Sektor um rund 7 Prozent an und sieht den Markt in einer Phase, in der aus Zusagen zunehmend verbindliche Verträge werden – ein entscheidender Katalysator für 2026.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1863,23, was eine Steigerung von +5,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer
    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Europas Milliarden für Defence Rheinmetall bleibt unangefochten – ein neuer Aero-Favorit drängt nach ganz vorn Europa erhöht seine Verteidigungsbudgets weiter und Morgan Stanley ordnet den gesamten Sektor neu. Während Rheinmetall seine Spitzenposition behauptet, rückt im Aero-Bereich ein anderer Titel nach ganz oben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     