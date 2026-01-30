    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    RTL

    Stefan Raab zieht mit seiner Show ins Spätprogramm

    RTL - Stefan Raab zieht mit seiner Show ins Spätprogramm
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - RTL nimmt erneut Veränderungen an der wöchentlichen Show von Moderator Stefan Raab (59) vor. Künftig wird seine "Stefan Raab Show" am späten Abend laufen - und zweimal pro Woche. Der Sender spricht von "einer neu ausgerichteten Late-Night-Strategie". Bislang war Raabs Sendung am Mittwochabend um 20.15 Uhr zu sehen gewesen.

    Nun wird alles anders. Vom 10. Februar an läuft "Die Stefan Raab Show" immer dienstags um 22 Uhr - allerdings ausschließlich auf dem Streamingdienst RTL+. Eine zweite wöchentliche Ausgabe ist donnerstags um 23.15 Uhr vorgesehen, dann auch im linearen Fernsehen bei RTL.

    Es ist die nächste Feinjustierung an der Personality-Show nach Raabs Rückkehr auf den Bildschirm im September 2024. Eine erste Variante unter dem Titel "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" war nach einigen Monaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben und abgesetzt worden. Seit September 2025 lief dann ein neuer Anlauf mit der "Stefan Raab Show", die nun wiederum vom Mittwoch auf Dienstag und Donnerstag wechselt.

    Zuletzt sammelte Raab, der das Late-Night-Genre aus seiner Zeit bei ProSieben ("TV total") bestens kennt, schon Erfahrungen am späten RTL-Abend. Es liefen Spezial-Ausgaben seiner Sendung im Nachgang zum Dschungelcamp. Weitere sind in der kommenden Woche geplant./idt/DP/men

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
