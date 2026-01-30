Deutsche Bank Research hebt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 25,50 auf Tradegate (30. Januar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +8,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -17,26 %/+26,08 % bedeutet.