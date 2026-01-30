ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
- Kursziel für Jenoptik auf 28 Euro angehoben.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Chancen-Risiken-Verhältnis hat sich verbessert.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 22 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich bei den Jenaern merklich gebessert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Er setzt dabei auf den Führungswechsel und die besseren Erholungsaussichten für 2026 im Halbleiter-Kerngeschäft./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 25,50 auf Tradegate (30. Januar 2026, 12:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +8,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -17,26 %/+26,08 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 28 Euro
Die Jenoptik-Veranstaltung ist jetzt auch auf YouTube veröffentlicht:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Ich bin seit April investiert. Bin damals für 17,40 rein und habe gestern früh für 17,39 mit der selben Stückzahl noch einmal nachgelegt. Eine Position will ich langfristig behalten, die andere werde ich verkaufen, sofern der Kurs sich Richtung 20 - 22 EUR bewegt.