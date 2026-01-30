Total Metals beginnt in seinem Projekt Electrolode für kritische Mineralien in Red Lake, Ontario, mit den Explorationsbohrungen

29. Januar 2026, Toronto, ON / IRW-Press / Total Metals Corp. („Total Metals“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Explorationsprojekt Electrolode für kritische Mineralien, das sich in Red Lake (Ontario) befindet, Explorations-Diamantbohrungen aufgenommen hat. Das Projekt beherbergt zahlreiche vulkanogene Massivsulfid-(VMS)-Systeme mit Zn-Cu-Ag-Au-Mineralisierung, die von früheren Betreibern exploriert wurden.

Mit dem Bohrprogramm, das ein Mindestbohrvolumen von 5.500 Metern haben wird, werden mehrere Zwecke verfolgt: die Bestätigung und Erweiterung historischer Ergebnisse, die Untersuchung mehrerer elektromagnetischer (EM) Leitstrukturen, die mengenmäßige Erfassung von Schwankungen bei den Metallverhältnissen zur Auffindung höherwertiger Kupfer-Gold-Mineralisierungen, die Erkundung von interpretierten Querstrukturen im Hinblick auf ihr Goldmineralisierungspotenzial sowie die Beurteilung, ob andere kritische Elemente wie Gallium, Germanium und Indium möglicherweise zusätzliche wertschöpfende Nebenprodukte darstellen.

Der erste Teil des Programms hat die Zone Arrow zum Ziel. Innerhalb der bestehenden Zone werden einige zusätzliche Bohrungen niedergebracht und die Kontinuität mit der benachbarten Zone Garnet wird ebenfalls untersucht. Im Rahmen des Programms wird auch die Erkundung einer Reihe von nicht durchgehend vorhandenen EM-Leitstrukturen entlang eines sechs Kilometer langen Trends fortgesetzt. Zur Bewertung der Zielzonen und zur Unterstützung der Bohrlochplanung werden Maxwell-Plattenmodelle von diesen Leitstrukturen erstellt. Die nächste Zielzone befindet sich im südwestlichen Teil des Konzessionsgebiets, wo sich aus der jüngsten 3D-Inversionsmodellierung einer drohnengestützten Magnetfeldmessung, die diesen Bereich der Konzession abdeckt, ein komplexes Faltenmuster ergibt. Diese Zone stand im Mittelpunkt der historischen Explorationsaktivitäten von Noranda, wo eine historische Ressource mit höherem Kupfergehalt dokumentiert wurde.

Das Unternehmen betrachtet diese Ressource als rein historisch, hält es jedoch für bezeichnend, dass in diesem Gebiet möglicherweise eine höhergradige Kupfermineralisierung vorhanden ist. Ein komplexes Faltenmuster in Verbindung mit zahlreichen EM-Leitstrukturen deutet darauf hin, dass sowohl die Schichtung als auch die Mineralisierungshorizonte eine Faltung aufweisen, was möglicherweise Explorationschancen in strukturell veränderten Bereichen wie Faltenscharniere und gescherten Faltenflanken eröffnet. Die Maxwell-Platten werden zusammen mit der 3D-Inversion bei der Planung und genaueren Zielfindung eingesetzt. In der Zone D dieses Gebiets wurden hohe Goldgehalte dokumentiert, es ist jedoch nicht bekannt, ob es sich hierbei um ein überlagertes Goldvorkommen oder um einen Bestandteil des VMS-Systems handelt. Ein Teil des Programms wird darin bestehen, eine markante, über das gesamte Konzessionsgebiet verlaufende Querstruktur im Hinblick auf eine Goldmineralisierung zu untersuchen; dort wurden anhand eines Bodentestrasters Goldgehalte oberhalb der Nachweisgrenze ermittelt. Die Ergebnisse des Bohrprogramms werden in den Prozess der Prioritätenreihung der Bohrziele einfließen, um gegebenenfalls zukünftige Explorationsprogramme mit Schwerpunkt auf einer Ressourcenerweiterung zu entwickeln.