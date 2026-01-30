+46%: Asta Energy brilliert zum Börsenstart – Siemens Energy steigt groß ein

Asta Energy Solutions hat am Freitag ein starkes Börsendebüt in Frankfurt hingelegt und damit den ersten IPO des Jahres eröffnet. Die Aktie des österreichischen Kupferspezialisten startete mit 43 Euro pro Stück in den Handel und lag damit 46 Prozent über dem Ausgabepreis von 29,50 Euro. Im Verlauf des Vormittags bröckelten die Gewinne etwas ab, der Kurs stabilisierte sich jedoch bei rund 40 Euro. Insgesamt erzielte das Unternehmen durch den Verkauf neuer und bestehender Aktien 165 Millionen Euro, die Mehrzuteilungsoption erhöht das Gesamtvolumen auf 190 Millionen Euro. Aus der Kapitalerhöhung fließen Asta 125 Millionen Euro direkt zu.

Der Börsengang war deutlich überzeichnet. Laut Bloomberg gingen mehr als 15-mal so viele Kaufaufträge ein, wie Aktien verfügbar waren, vielen Investoren wurden daher keine Stücke zugeteilt. Die Platzierung fand am oberen Ende der Angebotsspanne statt. Als Ankerinvestor trat Siemens Energy auf und verpflichtete sich, Aktien im Wert von rund 25 Millionen Euro zu zeichnen, was etwa sechs Prozent des Unternehmens entspricht. Nach der Zuteilung liegt der Streubesitz bei rund 39 Prozent. Arrangiert wurde der Deal von Berenberg, die Aktie wird unter dem Tickersymbol "1AST" gehandelt.