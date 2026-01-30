IPO elektrisiert Frankfurt
+46%: Asta Energy brilliert zum Börsenstart – Siemens Energy steigt groß ein
Asta Energy schießt zum Börsendebüt um 46 Prozent hoch. Die Aktie war massiv überzeichnet. Siemens Energy steigt als Ankerinvestor ein und setzt damit ein deutliches Signal für den Wachstumspfad des Unternehmens.
- Asta Energy startet mit 46% über Ausgabepreis.
- Siemens Energy investiert 25 Millionen Euro als Anker.
- Kapital wird für Expansion und Schuldenabbau genutzt.
- Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
Asta Energy Solutions hat am Freitag ein starkes Börsendebüt in Frankfurt hingelegt und damit den ersten IPO des Jahres eröffnet. Die Aktie des österreichischen Kupferspezialisten startete mit 43 Euro pro Stück in den Handel und lag damit 46 Prozent über dem Ausgabepreis von 29,50 Euro. Im Verlauf des Vormittags bröckelten die Gewinne etwas ab, der Kurs stabilisierte sich jedoch bei rund 40 Euro. Insgesamt erzielte das Unternehmen durch den Verkauf neuer und bestehender Aktien 165 Millionen Euro, die Mehrzuteilungsoption erhöht das Gesamtvolumen auf 190 Millionen Euro. Aus der Kapitalerhöhung fließen Asta 125 Millionen Euro direkt zu.
Der Börsengang war deutlich überzeichnet. Laut Bloomberg gingen mehr als 15-mal so viele Kaufaufträge ein, wie Aktien verfügbar waren, vielen Investoren wurden daher keine Stücke zugeteilt. Die Platzierung fand am oberen Ende der Angebotsspanne statt. Als Ankerinvestor trat Siemens Energy auf und verpflichtete sich, Aktien im Wert von rund 25 Millionen Euro zu zeichnen, was etwa sechs Prozent des Unternehmens entspricht. Nach der Zuteilung liegt der Streubesitz bei rund 39 Prozent. Arrangiert wurde der Deal von Berenberg, die Aktie wird unter dem Tickersymbol "1AST" gehandelt.
Asta-Chef Karl Schäcke sprach bei der Eröffnung von einem Wendepunkt: "Mit dem IPO öffnen wir ein neues Kapitel." Das frische Kapital soll genutzt werden, um die Produktionskapazitäten weltweit auszubauen. Asta produziert mit rund 1.400 Mitarbeitern an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika und liefert Kupferkomponenten für Transformatoren, Generatoren und zunehmend auch Rechenzentren. Ein Teil des Kapitals soll in die Recycling-Sparte in Brasilien und Europa fließen, zudem sind Investitionen in zusätzliche Kapazitäten in allen Regionen geplant. Auch Schulden der bisherigen Mutter Montana sollen teilweise getilgt werden.
Mehrheitsaktionär bleibt der österreichische Unternehmer Michael Tojner mit knapp 55 Prozent der Anteile. Er stellte eine mögliche Expansion in die USA in Aussicht: "Mit der soliden Eigenkapitalbasis werden wir die nächsten Schritte gehen – in Recyclingkapazitäten investieren und vielleicht sogar eine Anlage in den USA eröffnen." Tojner ist auch in Deutschland als Großaktionär des Batterieherstellers Varta bekannt.
Der gelungene Börsenstart von Asta könnte zum Auftakt weiterer IPOs in Frankfurt werden. Als potenzielle Kandidaten gelten unter anderem Vincorion, Mobile.de, TK Elevator sowie der Rüstungs- und Wehrtechnikhersteller KNDS.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion