Dollar-Investments werden für Europäer zur Renditefalle

Doch diese goldenen Zeiten scheinen nun vorbei. Ein wachsender Druck auf den US-Dollar und steigende Kosten für die Absicherung von Wechselkursverlusten führen dazu, dass Investitionen in den Dollar-Anlagen für ausländische Investoren zunehmend unattraktiv werden. Um zu verstehen, warum die aktuelle Lage so prekär ist, muss man den Blick zurückwerfen. Über Jahrzehnte genossen Investoren aus Europa, Japan oder Australien einen doppelten Vorteil, wenn sie in den USA investierten.

Der Finanzmarkt erlebt derzeit eine Verlagerung, die das Fundament vieler Portfolios angreift. Über Jahrzehnten haben ausländische Investoren den US-Dollar als sicheren Hafen genutzt. Investitionen in US-Staatsanleihen oder andere Dollar-denominierte Vermögenswerte brachten nicht nur attraktive Renditen, sondern boten auch eine natürliche Absicherung gegen Währungsrisiken bei ausländischen Aktien.

Erstens boten US-Staatsanleihen (Treasuries) im Vergleich zu heimischen Märkten fast immer attraktivere Zinsen. Zweitens – und das war der entscheidende Clou – fungierte der US-Dollar als "natürliche Absicherung" für Aktienrisiken. In Krisenzeiten, wenn die globalen Aktienmärkte einbrachen, flüchteten Anleger in den sicheren Hafen des Dollars. Der Greenback wertete auf, während die Aktien fielen. Für einen Euro-Investor bedeutete das: Der Wertverlust seiner US-Aktien wurde durch den Wertgewinn des US-Dollars in seinem Portfolio oft teilweise oder ganz ausgeglichen. Diese Korrelation war das Extra-Geschenk, das Investoren als Bonus bekommen haben: Absicherung ohne zusätzliche Kosten.

Diese Ära ist nun vorbei. Die Kombination aus einer anhaltenden Dollar-Abwertung und massiv gestiegenen Kosten für die Währungsabsicherung (Hedging) hat das Chancen-Risiko-Verhältnis ins Gegenteil verkehrt. Wer heute als konservativer Investor in den USA anlegt, möchte das Währungsrisiko oft ausschalten, um nicht von Schwankungen des Euro-Dollar-Kurses abhängig zu sein. Doch genau hier schnappt die Falle zu. Die Kosten für diese Absicherung hängen maßgeblich von der Zinsdifferenz und den Erwartungen der Marktteilnehmer ab. Aktuell sind diese Kosten so hoch, dass sie die ohnehin gesunkenen Renditen von US-Anleihen nicht nur neutralisieren, sondern unter Wasser drücken.

Europäische Anleger zahlen einen hohen Preis für die Sicherheit. Investoren aus Deutschland kommen nach Absicherungskosten auf eine Negativrendite von 0,4 Prozent gegenüber dem, was sie ohne Währungsrisiko zu Hause verdienen könnten. Im Fall von Frankreich liegt das Minus sogar bei 1,1 Prozent, wie aus einer Analyse der Allianz-Tochter Pimco hervorgeht. Noch düsterer sieht es nur für japanische Investoren aus, die mit abgesicherten US-Anleihen eine Rendite erzielen, die rund 1,2 Prozent unter dem heimischen risikofreien Zinssatz liegt.

Das bedeutet konkret, dass Risikomanagement unterm Strich bestraft wird. Wer sich gegen einen fallenden US-Dollar absichert, sperrt sich quasi selbst in eine garantierte Underperformance ein. Diese Entwicklung hat "tiefgreifende Auswirkungen" auf die globalen Kapitalströme, erklären die Pimco-Strategen Marc Seidner und Pramol Dhawan. Während privates Geld weiterhin in US-Aktien fließt (in der Hoffnung, dass Kursgewinne die Währungsverluste überlagern), ziehen institutionelle Anleger und Zentralbanken die Reißleine.

Die Folgen sind:

- Selektive Anleihekäufe: Investitionen in US-Festverzinsliche werden extrem selektiv. Der pauschale Kauf von Staatsanleihen lohnt sich nicht mehr.

- Renaissance der heimischen Märkte: Lokale Bondmärkte in Europa oder Asien werden plötzlich wieder attraktiv, da sie keine "Absicherungssteuer" verlangen.

- Abkehr von der Dollar-Konzentration: Die hohe Konzentration auf den US-Dollar wird zunehmend als Klumpenrisiko gesehen, das keine natürliche Absicherung mehr bietet, sondern aktiv Rendite kostet.

Der Markt für US-Anleihen hat seine Rolle als universeller Renditebringer für Ausländer verloren. Die Rechnung für Dollar-Investments ist heute höher denn je. Investoren müssen umdenken: Wer Sicherheit sucht, findet sie derzeit eher in der Heimat als jenseits des Atlantiks. Die Zeit der Extra-Geschenke aus den USA ist Geschichte, ganz im Gegenteil, für sicherheitsbewusste Investoren ist es rentabler, auf heimische Anlagen zu setzen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion