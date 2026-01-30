Dax am Mittag weiter freundlich - Adidas gefragt

Das kannst du ins lächerliche ziehen - aber Microsoft (als top4) ist rund 1,5 mal soviel Wert wie der ganze DAX 40 völlig verrückt oder nicht?





Und denkst du Bayer und VW hätten als US-Unternehmen die gleichen Gerichtsprobleme gehabt?





Oder Enercon wurde nachweislich von US-Diensten ausspioniert.





https://www.versicherungsbote.de/id/89486/Wirtschaftsspionage-durch-amerikanischen-Geheimdienst-NSA/





„1995 zeigt sich, dass die norddeutsche Firma Enercon Opfer von Wirtschaftsspionage geworden war: Enercon stellt Windkraftanlagen her und hatte Anfang der neunziger Jahre eine Anlage entwickelt, mit der weitaus preiswerterer Alternativstrom erzeugt werden konnte. Aus den erwarteten Exportgewinnen wurde allerdings nichts: Eine amerikanische Konkurrenzfirma beanspruchte die Erfindung für sich und ließ Enercon per Gerichtsbeschluss verbieten, seine Anlagen in den USA zu verkaufen.“













https://www.spiegel.de/fotostrecke/datenklau-kleine-geschichte-der-wirtschaftsspionage-fotostrecke-25051.html









Und heute kaufen wir die Wanzen selbst und installieren sie zuhause und tragen sie mit uns rum = schiefes Spielfeld.











