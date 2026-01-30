    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Wirtschaft

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax am Mittag weiter freundlich - Adidas gefragt

    Wirtschaft - Dax am Mittag weiter freundlich - Adidas gefragt
    Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.500 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

    "Die Investoren setzen kurz vor dem Wochenende wieder auf deutsche Standardwerte und nutzen die gestrige Kursschwäche bei den Aktien von SAP für Positionsaufstockungen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Auch die Aktien von Adidas befinden sich heute im Kauffokus der Marktteilnehmer, nachdem das Unternehmen hervorragende Zahlen präsentieren konnte."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    141,27€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 13,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    161,75€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Bei den Edelmetallen Gold und Silber tobt dagegen ein heftiger Kursorkan der obersten Kategorie und kann noch für heftige Verwerfungen an den gesamten Finanzmärkten führen. Auch an den Währungsmärkten zeigt sich eine erhöhte Nervosität durch anziehende Volatilitäten. Derzeit werden viele Korrelationen unter extreme Stresstests gestellt."

    "Das kann sich im weiteren Verlauf auch wieder negativ auf den Dax auswirken. Fundamental hellt sich die Situation für die deutsche Wirtschaft auf und wird durch ein besser als erhofftes Wirtschaftswachstum im vergangenen Dezember belegt. Der heutige Handelstag bleibt weiter spannend", sagte Lipkow.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1935 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8379 Euro zu haben.

    Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 5.119 US-Dollar gezahlt (-4,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 137,90 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 70,26 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Bewertung und Kursentwicklung der SAP-Aktie: Diskussionen über US-Dominanz bei Marktkapitalisierungen, Vergleiche zu DAX/US-Indizes, Prognosen eines Kursrückgangs bis rund 100 €, Kritik an Dividende und Ausblick, Verweis auf starkes Jahresergebnis (Nettogewinn ~7,5 Mrd.), Debatten über Einstiegszeitpunkt und mögliche Käufe durch US-Fonds.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Dax am Mittag weiter freundlich - Adidas gefragt Der Dax ist am Freitag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.500 Punkten berechnet, 0,8 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     