    Therapien gegen Adipositas

    China-Deal mit Sprengkraft: Was hinter dieser Milliardenoffensive steckt

    AstraZeneca sichert sich Milliardenoptionen bei einem chinesischen Partner und drängt tiefer in den boomenden Markt für Adipositas-Therapien.

    Für Sie zusammengefasst
    • AstraZeneca lizenziert Adipositas-Wirkstoffe in China.
    • Deal umfasst 1,2 Mrd. USD Vorauszahlung, bis 17,3 Mrd. USD.
    • Kooperation mit CSPC vertieft, Fokus auf KI und Therapie.
    AstraZeneca greift im Wettlauf um Medikamente gegen Fettleibigkeit zu. Der britisch-schwedische Konzern lizenziert experimentelle Wirkstoffe von der chinesischen CSPC Pharmaceutical Group. Der Deal umfasst eine Vorauszahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommen bis zu 17,3 Milliarden US-Dollar, wenn Entwicklungs- und Verkaufsziele erreicht werden. Das teilte der chinesische Pharmakonzern am Freitag mit, wie Reuters berichtete.

    Ausbau eines strategischen Bündnisses

    Die Vereinbarung vertieft eine bestehende Zusammenarbeit beider Unternehmen. AstraZeneca und CSPC kooperierten zuvor bereits unter anderem bei Projekten rund um künstliche Intelligenz. Mit dem neuen Abkommen baut AstraZeneca seine Präsenz im schnell wachsenden Markt für Therapien gegen Adipositas und gewichtsbedingte Erkrankungen aus. Westliche Wettbewerber dominieren diesen Markt bislang.

    Parallel dazu hat AstraZeneca auch eine experimentelle Abnehmpille vom chinesischen Unternehmen EccoGene lizenziert. Das berichtete ebenfalls Reuters.

    Aktienreaktion und Analystenstimme

    An der Börse kam die Nachricht zunächst schlecht an. Die Aktie von CSPC verlor in Hongkong rund 12 Prozent, auf Tradegate etwas mehr als sechs Prozent (Stand 12:35 Uhr MEZ).

    Beobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach einer starken Rallye. "Dies spiegelt das klassische Phänomen ‘buy the rumour, sell the news’ wider", sagte Tony Ren, Leiter der Asien-Gesundheitsforschung bei Macquarie Capital, laut Reuters. Seit dem 2. Januar hatte das Papier zuvor um 26 Prozent in Hongkong zugelegt.

    Die Aktie von AstraZeneca zeigte sich an der Börse in London weitgehend unbewegt und legte lediglich um 0,3 Prozent auf 135 britische Pfund zu (Stand 12:35 Uhr MEZ).

    Welche Wirkstoffe im Paket stecken

    Zum Lizenzpaket gehören mehrere Kandidaten aus CSPCs Portfolio für injizierbares Gewichtsmanagement. Darunter ist SYH2082, ein Produkt mit klinischer Einsatzreife, sowie drei weitere präklinische Wirkstoffe. Das geht aus einer Mitteilung an die Börse in Hongkong hervor, auf die das Wall Street Journal verwies.

    Die Vereinbarung deckt Entwicklung, Herstellung und Vermarktung ab. AstraZeneca erhält eine weltweite Lizenz, ausgenommen Taiwan, Hongkong, Macau und das chinesische Festland.

    Technologie, künstliche Intelligenz und China-Fokus

    Zusätzlich wollen beide Seiten an vier weiteren Programmen arbeiten. Dabei kommen CSPCs Plattformen für Wirkstofffreisetzung mit verlängerter Wirkung und für die peptidbasierte Arzneimittelforschung mit Hilfe künstlicher Intelligenz zum Einsatz.

    Ein Sprecher von AstraZeneca erklärte laut Reuters, der neue Vertrag komme zusätzlich zu einer Investition von 15 Milliarden US-Dollar in China, die der Konzern am Donnerstag angekündigt hatte.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Redakteur Saskia Reh
